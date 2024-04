Takové pivo jsme u nás ještě nedělali, bude mít úplně jinou chuť než ostatní. Tak komentuje nový chmelový nápoj majitel kamenického pivovaru Milan Houška. V Kamenici nad Lipou na Pelhřimovsku ho uvařili ve spolupráci s kapelou Harlej, která oslaví třicet let.

Kapela Harlej bude mít v Kamenici vlastní pivo: Zdroj: Se souhlasem pivovaru Kamenice | Foto: Deník/Jiří Kašpárek

Pivo už je sice uvařené, jenže potřebuje ještě pár měsíců zrát. „Do prodeje půjde v květnu nebo červnu. Budeme ho prodávat v plechovkách a v sudech, ve sklenicích zatím ne. Vznikne však edice speciálních etiket pro sběratele. Kapela bude pivo nabízet i na svých akcích. Zatím jde o takový pokus. Když se podaří, budeme v něm pokračovat,“ vysvětlil Houška.

Novinkou je dvanáctka ležák, která má odlišnou recepturu i způsob chmelení oproti předchozím kamenickým pivům.

Podle majitele se to projeví na chuti. Celkem zatím uvařili třicet hektolitrů nového piva.

„Uvidíme, jak to půjde na odbyt. Skupina Harlej oslaví třicet let příští rok. Letos jde o takovou zkoušku v menším měřítku, abychom zjistili zájem. Když to bude úspěšné, vrátíme se k tomu za rok,“ uvedl s tím, že sami členové kapely se zúčastnili vaření piva. To trvalo dva dny.