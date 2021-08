Na pozici prvního muže kandidátky ANO už voliči nenajdou Jaroslava Faltýnka, jak tomu bylo před čtyřmi lety. Krajský nominační sněm vybral za lídra Martina Kuklu, po zásahu republikového výboru ale hnutí povede do voleb bývalý dlouholetý ředitel profesionálních hasičů Drahoslav Ryba z Nového Města na Moravě.

Změny ohlásili i Piráti a Starostové. Původní lídr Milan Daďourek ze zdravotních důvodů rezignoval na všechny funkce v pirátské straně. Novou lídryní se stala dosavadní krajská zastupitelka Blanka Lednická. „S Milanem Daďourkem jsme na kampani spolupracovali, takže navázat na práci po něm nebude vůbec složité. Kandidátka za mnou zůstává ve stejném složení, na mé místo se ale posune Viktorie Vidláková,“ upřesnila Deníku Lednická.

Sociální demokracie postavila tvorbu kandidátky především na zkušenosti. Jejím volebním lídrem bude dlouholetý hejtman kraje Vysočina a poslanec Jiří Běhounek, na druhém místě je pak starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda. „Sázka na Jiřího Běhounka je v případě ČSSD dobrou taktikou. Ale ani to nebude stačit na dobrý výsledek sociální demokracie v kraji. Převažující roli totiž bude hrát naladění voličů s ohledem na celostátní témata, takže ani poměrně oblíbený exhejtman na vysočinské kandidátce na tom příliš nezmění,“ okomentoval jihlavský politolog Petr Šmergl.

Lékaře mají voliči rádi

Koalice SPOLU vsadila na Vysočině na známé tváře. Mužem na pozici číslo jedna je havlíčkobrodský lékař a poslanec za KDU-ČSL, Vít Kaňkovský. „Jako lékař připadá jako vhodná osoba na pozici lídra, voliči lékaře obvykle na kandidátkách dobře akceptují. A to stále platí. Kdo je vidět v médiích, nemá za sebou nějaké závažné kauzy, ten je pro nejvyšší pozice na kandidátce vítanou posilou,“ zamyslel se nad lídrem koalice Šmergl.

Lídři do voleb na Vysočině.Zdroj: Deník

Až dvacáté místo na kandidátce SPOLU vyšlo na dlouholetého politika, a místostarostu Havlíčkova Brodu Libora Honzárka. „Chtěl jsem kolegy na kandidátce také podpořit, nevadilo mi, že budu v uvozovkách jenom do počtu. Jsem s tím rozhodnutím naprosto srozuměný,“ vysvětlil Honzárek s dovětkem, že k jeho umístění došlo po vzájemné dohodě.

Komunisty chce dovézt za úspěchem dosavadní krajský zastupitel Josef Zahradníček. Jedničkou Svobody a přímé demokracie bude na Vysočině předseda zdejší buňky a poslanec Radek Koten. Seskupení Trikolory, Svobodných a Soukromníků má jako lídra Jana Tesaře.

Nový spasitel

Lídryní hnutí Roberta Šlachty-Přísaha bude v kraji třicetišestiletá majitelka čerpací stanice a bojovnice proti korupci Karolína Kubisková. Volný Blok povede do voleb jako jednička Luděk Růžička, advokát a soukromý zemědělec z Jaroměřic nad Rokytnou.

Politolog Šmergl míní, že tyto strany volí především lidé, kteří neustále hledají nějakého nového politického spasitele. „Jde vždy o určité politické dobrodruhy, ať jsou to voliči na jedné straně nebo kandidáti těchto aktuálně vzniklých politických subjektů. Obvykle jde totiž o politický projekt použitelný pro jedno voličské období. A bez charismatického lídra je dlouhodobý úspěch těchto stran velmi nejistý,“ uzavřel.

Podle politologa a sociologa Daniela Hanzla se volby do Poslanecké sněmovny budou vyznačovat vysokou návštěvností. „Jedná se o volby takzvaně prvního řádu. Společně s prezidentskými se jich bude vždycky účastnit hodně lidí. Letos bych si dokonce dovolil tvrdit, že se to bude pohybovat mezi šedesáti až sedmdesáti procenty. A to i vlivem aktivizace mladších, kterou se snaží razit zejména Piráti, anebo zvýšených antibabišovských tendencí, taktéž ve společnosti hodně patrných,“ přidal Hanzl.