„Předem s námi nikdo nemluvil. Kdybychom o vodu přišli, nemělo by smysl tady nic pěstovat, nevyplatilo by se to. Vodu odebírám já, soused i lidé ze zahrádek či nedalekých bytovek a paneláků. Používali jsme ji na zalévání zeleniny, kytek nebo k napouštění barelů. Vody teď budeme mít méně než před tím,“ prozradil Michal Burian z Pelhřimova a dodal, že studánku využívala také zvířata, což teď kvůli zakrytí nebude možné.

V Pelhřimově budou lidé jezdit zdarma. V Jihlavě si za dopravu zřejmě připlatí

Podle starosty Kamenice Jaromíra Paříka jde o nafouknutou bublinu. Lidem nikdo vodu sebrat nechtěl. „Vyvěrá tam pramen, jenže je blízko komunikace. Nechtěli jsme, aby to bylo rozblácené. Často totiž přes to projížděla auta. Dali jsme tam skruž, abychom tomu zabránili a zároveň si mohli lidé nadále vodu nabírat,“ řekl svůj názor starosta.

Družstevní ulice se dočká nové kanalizace, vodovodů, veřejného osvětlení i chodníků. Město za rekonstrukci zaplatí přes třináct milionů korun.