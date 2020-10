Město Kamenice nad Lipou totiž získalo potřebnou dotaci na rekonstrukci zmíněného objektu v rámci budování již dlouho připravovaného komunitního centra. „Došlo k navýšení alokace, takže nás oslovili, jestli máme ještě zájem realizovat náš projekt tak, jak jsme si ho navrhli. Máme velkou radost, že se to nakonec povedlo,“ radoval se starosta Kamenice nad Lipou Jaromír Pařík.

Komunitní centrum by nejen Kamenickým mohlo začít sloužit v roce 2013. „Do konce roku 2022 bychom chtěli mít hotovo, a to jak stavebně, tak i co se vybavení týče. Stihnout to musíme do března 2023, tak tam chceme mít nějakou rezervu na administrativu,“ sdělil Jaromír Pařík.

Výběrové řízení na dodavatele stavby plánují v Kamenici otevřít do konce února. „Všechno ale bude záležet na tom, jestli projektant stihne do patřičné lhůty dokončit projektovou dokumentaci,“ poznamenal Pařík.

Na stavbu komunitního centra padne nejspíš osmadvacet milionů korun. „Přestože dotace bude poměrně významná, a to zhruba sedmnáct milionů korun a necelý jeden milion k tomu bude ze státního rozpočtu, tak město bude muset doplatit zhruba deset milionů korun,“ informoval kamenický starosta.

Budova bývalého kina bude sloužit nejen původním účelům, ale také nabídne zázemí tamním spolkům a organizacím, které v této již řadu let nevyužívané budově budou moci provozovat svou zájmovou činnost.

Stávající část kina se v rámci rekonstrukce zmenší na zhruba devadesát míst. „Za promítacím sálem a pod ním, v suterénu budovy, vzniknou další prostory. Své zázemí tam tedy najdou dětské centrum Medvídek, tamní skauti, senioři a svaz tělesně postižených. Mimo jiné tam bude také místnost pro sestru, která dělá domácí péči pro Sdružení občanů pro pomoc těžce nemocným a nemohoucím a spolu s pečovatelskou službou by tam měli mít sklad kompenzačních pomůcek,“ vyjmenoval Pařík využití prostor komunitního centra.

Komunitní centrum by v Kamenici nad Lipou naplňovalo potřeby tamních obyvatel, umožňovalo společná setkávání a mimo jiné poskytovalo prostor pro veřejná projednání potřeb a podnětů místních.