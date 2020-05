S dočasným omezením užívání pitné vody z veřejného vodovodu pouze pro osobní potřebu přišlo letos vedení kamenické radnice se značným předstihem.

Veřejná vyhláška platí od 7. května do odvolání. „Kdysi v minulosti jsme toto omezení zavedli. Jednalo se však o léto, kdy bylo delší dobu sucho,“ přemítal starosta Kamenice nad Lipou Jaromír Pařík.

Letos však naplňování městského vodojemu trvá podle kamenického starosty delší dobu, než to touhle dobou trvá v jiných letech. „Proto jsme k tomuto kroku přistoupili teď, aby si lidé uvědomili, že vodou budeme muset šetřit. I predikce meteorologů jsou takové, že nás zase čeká suché léto. A my bychom se pak neradi dostali do potíží, abychom museli dělat třeba nějaká další opatření,“ upozornil na možné komplikace s nedostatkem vody Jaromír Pařík.

Nový rybník v záloze

Pokud by došlo přeci jen na nejhorší scénáře, mají v Kamenici ještě záložní plán. „Pořád máme Nový rybník, i když ho má propachtovaný firma BioFish. Máme smluvně ošetřeno, že, pokud bychom měli problém s vodou, tak můžeme využít i tento vodní zdroj. Samozřejmě tam by to vyžadovalo i nějakou úpravnu,“ doplnil Pařík.

Odběr pitné vody v Kamenici nad Lipou a místních částech neustále sleduje firma Vodak. „Těžko se kontroluje, jestli lidé vodou z vodovodu opravdu nezalévají nebo nenapouští bazény. Věřím ale tomu, že lidé nařízení dodržují,“ poznamenal Pařík.

Podobná opatření zavádí i na dalších místech Vysočiny. Zákaz zalévání, mytí aut a napouštění bazénů vodou z veřejného vodovodu platí už od 10. dubna například také v Dolním Městě na Havlíčkobrodsku. „Od Velikonoc nám začala narůstat spotřeba,“ upřesnil tamní starosta Pavel Chlád.