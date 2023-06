Sochu vytvořili místní sochaři Alena Matějka a Lars Widenfalk ve spolupráci s uměleckým kovářem Liborem Hurdou. „Měli jsme dva návrhy. Jeden byl více stylizovaný, druhý měl více tradiční formu. Zastupitelům města se líbilo druhé pojetí. Památkáři vzhledem k umístění v sousedství historických objektů vyžadovali něco, co bude průhledné a nenápadné, až téměř neviditelné, co ale zároveň zastaví řidiče, aby nepřehlédli novy kruhový objezd a neprojeli středem tak, jak byli dosud zvyklí,“ vysvětlila autorka návrhu Alena Matějka.

List zhotovil umělecký kovář Libor Hurda z Onšovic, pro nějž to byla první spolupráce se zmíněnými sochaři. „Byla to v podstatě moje první spolupráce vůbec. Jinak totiž tvoří jen svá autorská díla. Tohle se mi líbilo, tak jsem na to kývl. Výroba trvala asi dva měsíce. Pro mě to bylo velmi jednoduché, moje vlastní díla jsou podstatně náročnější. Navíc jde o mojí první realizaci uměleckého díla pro město na Vysočině,“ řekl k tomu Libor Hurda.

Lepší obraz a méně ozáření: nové rentgeny vyšetří pacienty v Pelhřimově šetrněji

Ohlasy na novinku na kruhovém objezdu jsou vesměs kladné. Například Jana Šerhaklová oceňuje, že dílo přesně vystihuje Kamenici a nepotřebuje žádnou údržbu. „Moc se mi líbí. Původně se mluvilo o umístění pivovarského auta, což by tam podle mě vůbec nesedělo. Snad to bude dobře sloužit i jako překážka a nebudou se tu řešit karamboly nepozorných řidičů,“ sdělila Jana Šerhaklová.

Nová socha na kruhovém objezdu v centru Kamenice, podívejte se na video:

Zdroj: Šárka Karpišová

Lipový list se na kruhovém objezdu objevil v květnu. Před dvěma týdny byla dokončena instalace osvětlení. Zajímavostí je, že pod listem jsou kameny z nedalekého lomu v Deštné, kam si místní jezdí pro stavební materiál. Celá akce vyšla na čtyři sta tisíc korun.

„Řešili jsme, co doprostřed malého kruhového objezdu umístit. Oslovili jsme Alenu Matějka a Larse Widenfalka a jejich návrh a realizace sochy bylo to, co jsme hledali. Najdou se samozřejmě i kritici s nějakými těmi výhradami, ale co víme, většina lidí je s novinkou spokojená,“ uvedl kamenický starosta Tomáš Tesař.