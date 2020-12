Bývalý majitel objektu Rostislav Kružík se snažil areál zábavního parku prodat už delší dobu.

Domovy pro seniory na Pelhřimovsku:



* Domov pro seniory Pelhřimov

* Domov pro seniory Humpolec

* Domov Blahoslavené Bronislavy v Humpolci

* Dům sociálních služeb Pacov

* Domov Důchodců Onšov

* Domov Jeřabina v Těchobuzi

* Domov Důchodců Proseč-Obořiště

* Domov důchodců Proseč u Pošné

„V nabídce realitní kanceláře byl objekt už tři nebo čtyři roky. Fábula končí. Máme malé děti a chceme se věnovat jim. Fábula byl zajímavý projekt, i co se týče ekonomické stránky, ale děti jsou přednější. Nikomu se nechce dělat a já to s manželkou už nestíhám,“ řekl Rostislav Kružík.

Objekt koupila v uplynulých dnech společnost BeneVita. „Smlouvu už jsme podepsali. Měl by tam vzniknout domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Kapacita by se měla pohybovat kolem sta lůžek,“ potvrdil Martin Horník ze společnosti BeneVita, která v současné době provozuje Domov seniorů Sychrov na Liberecku.

Podle jeho slov by mohlo nové zařízení ve městě začít fungovat za dva roky. „Je to závislé na vydání stavebního povolení. Očekávám, že by snad mohlo být někdy koncem léta příštího roku. Ideální by bylo dokončit stavbu a domov otevřít do konce roku 2022,“ přemítal Martin Horník.

Rok 2022 by tak mohl obyvatelům Kamenice nad Lipou a okolí přinést nové možnosti. „Žádost o umístění mé mamky do domova důchodců jsem posílala do tří zařízení v okrese. Zhruba po roce se mi minulý týden ozvali z Pacova. Pokud domov důchodců v Kamenici bude, tak to určitě nebude hned. Samozřejmě bych ale byla radši, když by mamka byla blíž. Tu možnost bych určitě uvítala. Jsem ale ráda, že se pro ni nakonec místo uvolnilo,“ řekla Zdeňka Böhmová z Bohdalína.

Záměr zmíněné společnosti vítají i zástupci kamenické radnice. „Pro město by to bylo velice přínosné, protože vnímáme tlak veřejnosti na to, aby tady podobné zařízení bylo. Když Kameničtí potřebují, tak musí hledat zařízení v okolí. Pokud by tu domov pro seniory vznikl, tak víme, že by o něj určitě zájem byl. A pokud by byla potřeba z naší strany nějaká podpora, tak ji velice rádi poskytneme,“ sdělil starosta Kamenice nad Lipou Jaromír Pařík.

Kromě nové služby by domov pro seniory mohl nabídnout i nové pracovní příležitosti. „To je další stránka věci. Když by tam byla pracovní místa pro místní nebo by to sem přilákalo další lidi, tak by to bylo také plus,“ doplnil Jaromír Pařík.