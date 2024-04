Kalvárie v modrém, evropské chutě, výstavy. Pelhřimov oslaví dvacet let v EU

Historický symbol Pelhřimova, kaple sv. Kříže neboli Kalvárie, bude zářit modrou barvou. Město tím chce oslavit dvacet let od vstupu České republiky do Evropské unie. Světla se kvůli jubileu změní v předvečer třicátého dubna a prvního května. Do oslav zapojí také pelhřimovské školy.

Kalvárie v Pelhřimově; Zdroj: Se souhlasem města | Foto: Deník/Jiří Kašpárek