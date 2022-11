Pelhřimovské kino slaví šedesát let. Koukněte, jak vypadalo v minulosti

Pozor na kvalitní vodu si musí dávat v místní mateřské škole. „Dětem jsme to příliš vysvětlovat nemuseli. Většina z nich je z Kaliště, takže o tom vědí od rodičů. I zbytek to chápe,“ řekla učitelka Kristýna Chládová. Děti nyní pijí více čaje. „Vodu musíme důkladně převařovat. Jelikož už jsou nejteplejší měsíce za námi, šťávu k pití už stejně neděláme. Převládají horké čaje. Velkou komplikací to tedy pro nás naštěstí není,“ prozradila Chládová.

Větší dopad má však nutnost převařování na zdejší penzion. „Museli jsme nakoupit hromadu lahví s minerálkou. Hostům špatnou vodu dát nemůžeme. Nemůžeme ji ani převařovat v kuchyni. Zablokovali bychom si hrnce a místo na vaření. Navíc by to bralo hodně elektřiny. Domácí limonádu tedy řešíme provizorně,“ přiznala Růžena Sedláková.

Ta byla zpočátku z přítomností mikrobů zaskočená. „Vždycky jsem měla za to, že voda na vesnici bude kvalitnější. Sama navíc odjakživa piji kohoutkovou vodu. Jsem na ni zvyklá, takže mě její absence hodně omezuje,“ doplnila.

Problémy s vodou má Kaliště poprvé. „Nepamatuji si, že by se něco podobného stalo. Netušíme ani, jak se to mohlo stát. Mohla se třeba zvednout teplota vody ve studních. Dříve nad nimi rostl les, nyní je tam holina. Ale používáme na obě studny filtrační čističku. Doteď to stačilo,“ uvažoval starosta Vlastimil Beznoska.

Obec vodu kontroluje každý čtvrt rok. Červencové vzorky žádnou závadnost nevykázaly. „Nevíme, jak dlouho to bylo vychýlené. Muselo se to stát za těch pár měsíců. Naštěstí jsme nezaznamenali, že by se někomu za tu dobu zhoršilo zdraví,“ oddechl si Beznoska. Další odběry jsou naplánované na úterý. „Snad už bude všechno v pořádku. Nalili jsme do studen chlorid sodný. To by mělo proud vyčistit. Dříve jsme to téměř nepoužívali, protože to nebylo potřeba,“ dodal starosta s tím, že obci to poradila hygiena.