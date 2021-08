Jubilejní 222. dítě babyboxu: Jaroslava z Pelhřimova našli ve špinavé dece

V červené cestovní kabele, zabalený do špinavé deky, nevykoupaný, čerstvě narozený, s pupečníkem podvázaným gázou. Tak vstoupil do života v pondělí 23. srpna maličký Jaroslav z Pelhřimova. V dlouhém pořadníku dětí odložených do babyboxu si vysloužil jubilejní číslo 222.

Každé nalezené dítě v babyboxu dostává do kolébky zlatou minci. Jaroslavova má číslo 222. | Foto: Se souhlasem Ludvíka Hesse

„Je vitální, ale byl trochu podchlazený, tak jsme ho dali do inkubátoru,“ oznámil zástupce primáře dětského oddělení nemocnice Pelhřimov Karel Medek. Maličký Jaroslav navázal podle duchovního otce babyboxů Ludvíka Hesse jako druhé pelhřimovské děťátko na mediálně velmi známého Karla Spěváčka. Rok a půl starého chlapečka, odloženého předloni, který po nemocnici běhal a chtěl rohlík. „Klučíka Jaroslava jsem pojmenoval podle šéfa marketingu České mincovny v Jablonci nad Nisou, Jaroslava Černého, autora nápadu obdarovat všechna odložená děťátka tradičním zlatým dukátem do kolébky,“ vysvětlil Hess, jak chlapeček ke svému jménu přišel. V Pelhřimově skončilo očkovací centrum. Podali přes 62 tisíc vakcín Přečíst článek › Jaroslav je podle Hesse osmé letošní děťátko odložené rodiči. „Skóre odložených klučíků versus holčiček posunul na 102:120, holčičky samozřejmě vedou,“ poznamenal Hess. Že babybox v Pelhřimově opět zachránil novorozeného chlapce, je potěšující i pro mluvčí nemocnice Alexandru Knapovou. „V pondělí 23. srpna 2021 v 10.25 hodin byl z babyboxu pelhřimovské nemocnice zachráněn chlapec," upřesnila Knapová hodinu nálezu novorozence. Zimní stadiony na Vysočině začínají ledovat: Humpolec láká na dvojboj Přečíst článek › Novorozenec, který váží 2520 gramů a měří 47 centimetrů, byl lehce podchlazený. „V současné době je chlapec, který dostal jméno Jaroslav, umístěný v inkubátoru," potvrdila Knapová. První dítě, které babybox v Pelhřimově zachránil, bylo odloženo 18. ledna 2019. Pelhřimovský babybox byl otevřen 21. prosince 2007. Bezprostředním motivem pro jeho zřízení byl nález zdravého děťátka na toaletě nemocnice.