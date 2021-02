Máte problémy s hlukem z dálnice?

Obrovské. Řešil to už můj předchůdce. V roce 1997 se dělalo měření, které ukázalo, že hluk u nás skutečně překračuje povolené limity. Hygiena proto dala Ředitelství silnic a dálnic podmínku, že kolem naší obce musí postavit protihlukovou stěnu.

Ta ale dodnes nestojí…

Odvolali se, protože prý neměli dostatek financí, a hygiena jim bohužel vyhověla. Odložila to o pět let, tedy do roku 2003, kdy se začalo mluvit o modernizaci dálnice D1, která teď probíhá. Slibovali, že to budou řešit právě během ní.

V jaké fázi je to tedy teď?

Protihlukovou stěnu prosazujeme stále, ale vůbec se nám nedaří. Neustále si stěžujeme na velkou hlučnost, dokonce jsme ji dávali i jako připomínku ke stavebnímu povolení. Bohužel se s námi ale nikdo z ŘSD nebaví. Iniciovali jsme i několik měření hluku, ale bez většího výsledku. Navíc se mezi tím zvýšily normové limity pro hluk.

Co plánujete dál?

V současné chvíli probíhá rekonstrukce úseku dálnice, který vede právě kolem nás. Údajně by tam měl být povrch, který bude tišší. Nicméně mám z toho rozporuplné pocity. Byl tam asfalt, nově tam má být beton a ten je přeci podstatně hlučnější. Aby nám takříkajíc zavřeli ústa, slíbili, že až se dokončí opravy, udělají měření, a pokud nevyjdou, protihlukovou stěnu nakonec postaví.

Věříte, že se nakonec dočkáte?

Je to takové oddalování problému. Pro nás je to boj s větrnými mlýny, proti kterým obec našeho typu nemá vůbec šanci.

Opravdu nemáte žádné možnosti?

Je to smutné. Nejen obec, ale i pán, který bydlí těsně pod náspem, jakožto fyzická osoba, neustále připomínkuje nutnost stěny, ale nikdo se s ním nebaví. Teď se upínáme ke zmíněnému měření, které chceme vyvolat. S opravou dálnice se totiž pokácelo i velké množství stromů, které trošku izolovaly hluk, a situace se stává opravdu neúnosnou. Hlukem je zasažená víc jak polovina obce.

Mohli byste nějaké stromy vysadit vy jako obec?

To by asi nebylo účelné. Největší hluk se šíří totiž z úseku, který je na vysokém náspu. Je ve výšce zhruba patnáct dvacet metrů. Když vysadíme nějaké stromy pod náspem, tak je hluk přeskočí a mine se to účinkem. Hodně záleží i na tom, jakým směrem fouká vítr. Když fouká východní, který hluk žene do obce, tak je to opravdu hodně slyšet. A právě východní větry tady převládají.

Budí vás to? Dá se při tom spát?

Teď v zimě, když máme zavřená okna, tak se to dá. V létě je to ale šílené. Já bydlím v části, která je blíž dálnici, a když v noci větráme, tak mě to skutečně budí.

Přinesla vám dálnice alespoň nějaké výhody?

Absolutně žádné. Když na ni chceme najet, tak stejně musíme do Humpolce. Je neštěstí, že jde těsně vedle obce. Nejbližší místo k dálnici je asi sto metrů, a to je opravdu špatně.