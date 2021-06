Nápad na pořádání této netradičních akce vznikl v garáži. „Sousedka měla frézu, ale nejezdila jí, tak mi ji dala opravit. Přitom mi došlo, že po vesnici je dalších pět těchto unikátních strojů. Tak jsem si řekl, že uspořádáme takové malé sousedské závody,“ popisuje Tolkner.

Tehdy se psal rok 2007. „Od těch dnešních se ale zas tolik nelišily. Jelo se v podstatě po stejné trase jako dnes. Jen doprovodný program a ceny byly výrazně chudší. Vítěz dostal solvinu na špinavé ruce,“ vzpomíná s úsměvem na rtech Tolkner.

První oficiální závody se konaly o dva roky později. „Umístili jsme na internet video z té naší původní akce a na to konto se nám začalo ozývat několik lidí s tím, že je zajímá, kde se něco podobného koná a že by se chtěli také zúčastnit. Dá se říct, že vlastně díky nim tato každoroční akce začala,“ prozrazuje organizátor.

Dnes už jsou frézy se Ctiboří neodmyslitelně spjaté. „Začínalo to docela nenápadně, ale hoši jsou skvělí a mají to vždy perfektně připravené. Jsem ráda, že se u nás něco takového koná, protože je to dobrá vizitka i pro obec. A mám radost také z toho, že ani koronavirová doba nám tuto tradici nepřerušila,“ chválí Jana Houšková, starostka Častrova, pod který Ctiboř patří.

Jak Michal Tolkner dodává, v době největší slávy motorobotů do Ctiboře přijíždělo i dvaačtyřicet posádek. „To už ale bylo opravdu hodně. Letos jich nastoupilo devětadvacet, což je takové ideální,“ přiznává. Už od počátku jsou tradičními účastníky i závodníci ze Slovenska.

On sám nevynechal jediný závod. „Důležitá je příprava stroje. Na té si dávám záležet. Navíc jsem si ho trochu upravil, mám vylepšený motor, nicméně jezdím s ním i do lesa a využíváme ho na práci,“ svěřuje se.

To naopak Jan Šipkovský z nedaleké osady Perky má frézu v původním stavu. „Jednou jsem se sem zajel podívat, zaujalo mě to, tak jsem si ji také pořídil. Využívám ji primárně na práci, ale na těchto závodech nesmím chybět. Letos jsem soutěžil už poosmé. Je to takový fajn koníček,“ usmívá se.

Není to ale jen o těchto netradičních vozidlech. „Loni jsme k sobě přibalili ještě závody pionýrů. Máme na ně různé ohlasy, ale diváky to baví, a to je hlavní,“ podotýká Tolkner. Kromě toho dnes už nesmí chybět ani večerní koncert, ohňostroj či doplňkový program ctibořských hasičů.

Co je motorobot



- jednonápravový traktor

- pojízdný na dvou kolech

- řídí se pomocí řídítek

- vyráběl se od padesátých do sedmdesátých let minulého stolet

- využívá se v zemědělství, zahradnictví či ovocných sadech