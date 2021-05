Co se u vás aktuálně děje?

Stále se tu dokončuje obchvat, protože tam byly nějaké nedodělky a reklamace. Taky nám dodělávali asfalt přes obec, cesty, které byly dřív průjezdné, zaslepili a dokončují vodorovné značení. V létě chceme začít přestavovat dům, který jsme koupili, takže tam chceme udělat tři bytový jednotky. Ve dvou místních částech budeme připojovat dva vrty. Ve směru na Dobrou Vodu a na Pacov budeme opravovat polní cesty. Máme dva zaměstnance, ale nemáme zázemí, takže chceme taky postavit novou dílnu.

Od února loňského roku funguje obchvat Kamene. Jak se vám tu od té doby žije?

Perfektně, je tu klídek. Nejezdí nám tu dvacet tisíc aut. Ale nejde jenom o ten hluk, na ten jsme si i zvykli. Ale celkově životní prostředí se tu úplně změnilo. Do obce se vrátili ptáčci. Co se týče kvality života, tak je to obrovský skok.

Co plánujete do budoucna? Je něco, co byste tu chtěl změnit, opravit či vybudovat?

U bývalého autobazaru máme takový papírový vojenský objekt, kde máme sál a funguje tam i motorkářský klub. Právě ten objekt chceme zrekonstruovat. V této lokalitě chceme do budoucna vybudovat i zázemí pro turisty. Potřebujeme parcely, o které je enormní zájem. Kdybysme jich měli deset nebo patnáct, tak je všechny prodáme. Dřív jsme se jich naopak nemohli zbavit. Ale tím, jak se tu udělal obchvat, tak se stal Kámen atraktivním místem.

Jaké problémy tu musíte řešit?

Problém je hlavně splnit podmínky památkové péče. Je sice krásný mít hrad, ale pro nás je to velký problém. Neuděláme tu skoro nic. Jakmile s něčím vyjdeme, tak hned tu jsou připomínky od památkářů. Já to chápu, ale někdy jsou to nesmyslné záležitosti. Teď nám firma nabízela fotovoltaiku, která se dá sehnat i na dotace. Bohužel k tomu se nám památkáři vyjádřili negativně.