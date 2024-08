Běžce i turisty čeká v pátek velký závod. S čelovkou uprostřed noci poběží Javořickou padesátku lidé z celé republiky. Závod o délce padesáti kilometrů budou závodníci zdolávat po neznačených trasách vždy z vrcholu Javořice do přilehlých vesnic v okolí. Všichni, které láká nejen noční atmosféra závodu, se stále mohou registrovat.

Už osmý ročník nočního běhu na Javořici se blíží. V pátek v osm hodin večer začne registrace závodníků ve Světlé pod Javořicí. V deset hodin pak bude celý závod odstartován. „Registrace stále probíhá a zároveň je možná i registrace na místě,“ uvedl hlavní organizátor z počáteckého oddílu vysokohorské turistiky Lukáš Marek. „Kdysi probíhal závod i ve dne, ale nakonec jsme zjistili, že je větší zájem o ten noční,“ upřesnil Marek.

Závod odstartuje ve Světlé a odtud návštěvníci poběží na Javořici. Tam bude stát kontrolní stanoviště a občerstvení. Poté budou muset doběhnout do Mrákotína ke kostelu a zase zpět na Javořici. Stylem nahoru a dolů budou muset proběhnout i další vesnice, ve kterých bude kontrolní stanoviště. A to Lhotku, Řásnou, Janštejn, Klatovec a pak znovu z Javořice do Světlé, kde bude závod ukončen.

Účastníci závod už s nadšením očekávají. „Letos se na závod zase těším, co jsem koukal na počasí, tak by mělo být skvělé. Je to v noci, nebude takové teplo,“ vysvětlil účastník závodu Zdeněk Zadák.

Ten se závodu účastní už od jeho počátků. „Myslím, že jsem šel hned na první ročník celého závodu. Tehdy to bylo ještě o něco delší. Šel jsem tam hlavně ze zvědavosti, co to se mnou udělá. Jestli jsem vůbec schopný takový závod a vzdálenost dát,“ vysvětlil Zadák. „Ten první závod byl pro mě i víceméně prvním impulsem k tomu, že mě dálkové běhy a pochody chytly. Člověk o sobě na trati zjistí hodně věcí,“ dodal.

O závod je podle organizátorů každým rokem větší zájem. „Už na závod přijíždějí i závodníci z dalekých míst, takže to získává na popularitě. Doufáme, že se to bude zlepšovat a že i závodníci k nám rádi zavítají. Nejdál od nás byl závodník, který bydlel na Slovensku. Byl tu ale i dánský účastník, ten teda ale žije nějakou dobu v České republice,“ vysvětlil Marek. „V tuto chvíli je registrováno kolem osmdesáti lidí. Počasí nám hraje do karet a někteří závodníci si registraci nechávají na poslední chvíli, tak myslím, že by letos mohla i stovka účastníku přijít,“ dodal.

Závodníci se z kontrolních míst prokážou buď pomocí kódu, nebo pomocí fotografie, kterou na místech vyfotí. „Čeká nás na kontrolních bodech vyznačení kódů, které budou muset závodníci vyfotit nebo zaznamenat. Místo musí být dobře vyznačené, protože se závod běží v noci, tak aby byl kód dobře viditelný,“ upřesnil Marek.

Jelikož je závod dlouhý a vyžaduje od účastníku mnoho energie, na vrcholu Javořice bude po celou dobu připravené občerstvení. „Na vrcholu Javořice bude stát po celou dobu občerstvovací stanice, kde si závodník může dát vodu, iontový nápoj nebo kolu. Co se jídla týká, tak tam jsou rohlíky se šunkou, paštikou, škvarkovou pomazánkou, která je nejoblíbenější. Jsou tam i melouny, pomeranče, jablka, sušenky a čokoláda. Je to hlavně proto, aby závodníci získali co nejvíce energie. Vše je v cenně startovného,“ přiblížil Marek. Nad ránem připravují organizátoři i vývar, kterým se můžou závodníci zahřát.

Právě oddíl VHT Počátky, který Javořickou padesátku pořádá, se inspiroval na závodě Beskydská sedmička. „Protože máme rádi jakýkoliv sport, tak jsme jako oddíl začali jezdit na Beskydskou sedmičku, která je pro nás srdcovkou. Je to jeden z největších závodů tohoto typu v České republice, který má přes sto kilometrů,“ řekl Marek. „Na oplátku jsme tak chtěli udělat něco pro lidi v našem okolí, a přivést je i tímto způsobem k pohybu,“ upřesnil.

Dalším člověkem, kterého Javořická padesátka nadchla a nalákala k běhu, je Monika Talábová. „Poprvé jsem na závod šla asi někdy v roce 2020 nebo 2021. Uvrtal mě do toho kamarád, nikdy jsme neběželi takovou dálku, ale zkusili jsme to a začali mě díky tomu bavit tyhle vytrvalostní běhy,“ řekla s úsměvem Talábová. „Mrzí mě, že letos závod kvůli práci nepoběžím,“ dodala závodnice, která minulý rok trasu uběhla za necelých pět hodin a byla tak první v kategorii žen.

I starosta Světlé, ve které bude závod začínat a končit, akci vítá. „Něco se díky tomu u nás děje, je to přínos. Každé oživení těchto malých místních částí je pro nás důležité,“ sdělil starosta Pavel Škoda.

Podle organizátorů je nejlepší si před závodem odpočinout. „Teď, dva dny před takto náročným závodem už bych doporučil maximálně nějaký malý výklus, popřípadě hlavně odpočinek, teď už toho závodník moc nenatrénuje,“ uvedl Marek.

Podle jednoho z účastníku je zase důležité dát si pozor na jídelníček. „Největší obavy jsou před závodem vždy z toho, jak snese tyto vzdálenosti žaludek. Před závodem jím většinou to stejné jako těstoviny, rýži a další známé věci. Nikdy nezkoušet nic nového, na co tělo není zvyklé,“ upřesnil Zadák.

Kromě běžců na závodě bývají i turisti. „Ti se prostě hecnou a řeknou si, že chtějí ujít těch padesát kilometrů. A i díky tomu závod dostane jiný rozměr. Turisti jsou takoví veselí, a když třeba potkají běžce na trati, tak je povzbuzují,“ upřesnil s úsměvem Marek.

Organizátoři už přípravy dokončují a na závod se těší. „Čeká nás už hlavně takové finišování. Musíme dodělat poháry, protože si je připravujeme sami, dovazujeme medaile, řešíme občerstvení, připravujeme registrace a pro ty, co už jsou předem přihlášení, připravujeme startovní čísla,“ vylíčil Marek činnosti, které ještě potřebují před závodem dokončit.