V říší fantazie, Multisport a pohádkoví hrdinové, Maluju a malování miluju a Veselá věda. To jsou názvy příměstský táborů, které na letošní léto chystá Hodina H v Pelhřimově.

Letní tábor. Ilustrační foto | Foto: Deník / Lucie Váchová

Celkem čtyři příměstské tábory, kterými se prolíná také angličtina, se uskuteční od 29. června do 3. července, od 10. do 15. srpna, od 17. do 21. srpna a poslední tábor si děti užijí od 24. do 28. srpna. Již zmíněné příměstské tábory jsou určené pro děti ve věku od pěti do deseti let. Zájemci už se mohou přihlašovat.