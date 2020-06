Cílem dovolenkové kartičky bude od letních prázdnin nastartovat cestovní ruch a služby s ním spojené nejen v Humpolci, ale také v Lipnici nad Sázavou, Želivě a Světlé nad Sázavou. „Městské infocentrum v Humpolci ladí všechno tak, aby byl projekt hravý, zvídavý a aby návštěvníky potěšil i po stránce gurmánské,“ sdělila ředitelka Městského kulturního a informačního střediska v Humpolci Marcela Kubíčková.

Projekt odstartuje se začátkem letních prázdnin. „Humpolec ke spolupráci oslovil zatím další tři již zmíněná místa, se kterými si navzájem v lákání na jednotlivé turistické cíle vypomůže,“ dodala Marcela Kubíčková.

Smyslem dovolenkové kartičky není razantně zvýšit cestovní ruch ve městě a jeho okolí, ale lépe využít turistických návštěv kraje k tomu, aby se turisté zastavili u místních podnikatelů, dali jim vydělat a zároveň aby oni sami odjížděli spokojení se službami i s netradičními vzpomínkami. „Dovolenkové kartičky rozvezeme v blízké době do vybraných hotelů, penzionů a dalších ubytovacích zařízení v již zmíněných městech a obcích. Lidé, kteří na těchto místech přespí minimálně dvě noci, tuto kartičku dostanou. A ta jim nabídne určité výhody,“ upřesnila Kubíčková, jak zájemci kartičku získají. Konkrétní výhody, které kartička nabídne, však zatím prozradit nechtěla.

K podpoře a nákupu u místních živnostníků a podnikatelů vybízí i vedení humpolecké radnice. „Zatímco během nouzového stavu v souvislosti s koronavirovou pandemií město Humpolce zajišťovalo především běžný chod města a konkrétní služby pro nejohroženější skupiny obyvatel, v době uvolňování vládních opatření je jeho pozornost směřována také k podpoře místních podnikatelů a firem,“ řekla mluvčí humpolecké radnice Aneta Slavíková.

Proto město na sociálních sítích i webu připomnělo projekt nazvaný Živé obce, který přináší detailní přehled živností a firem v Humpolci a jeho okolí.

Pokud v jakékoli obci funguje živnost nebo firma a lidé jejích výrobků nebo služeb využívají, podnikání se daří, a tak nehrozí, že by skončilo z důvodu nízkých tržeb. Nejen že pak v obci zůstávají zastoupeny různé obchody a služby, takže zákazníci mají pestrou nabídku přímo takříkajíc pod nosem, také nehrozí vysoká nezaměstnanost, a navíc se daří i obci jako takové.

Do obecního rozpočtu totiž putuje určitá část daní, které podnikatelé ze své činnosti odvádějí státu. Jedná se o takzvané daňové příjmy, kterými obce financují běžný chod města, úpravy, opravy a rekonstrukce, tudíž mají vliv na rozvoj obce, ve které lidé žijí, pracují, nakupují nebo tráví volný čas. „Proto rozhodně stojí za to podporovat místní podnikatelské subjekty. Nikdo zatím neví, jaké konkrétní ekonomické důsledky s sebou protikoronavirová opatření přinesou, jisté ale je, že obce výpadky v rozpočtu pocítí. Nejjednodušší a přitom nejdůležitější, co může každý z nás pro nastartování ekonomiky udělat, je zajít do místního obchodu nebo si zavolat místnímu řemeslníkovi,“ uvedl starosta Humpolce Karel Kratochvíl.