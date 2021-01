Zdroj: Deník / Denisa Krejčí

Miloslav Pelant, 62 let, Nová Cerekev, důchodce

Dobře. Je to tu bezva, máme tu klid a celkově je to tu dobrý. Služby tu máme a do Pelhřimova je to kousek, když potřebuju. I do přírody je to blízko. Na nic si tu stěžovat nemůžu.