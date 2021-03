Jana Ambrožová, 66 let, učitelka ve školce, Pelhřimov.Zdroj: Deník/Denisa Krejčí

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkMě se tu žije dobře, nikam bych se nestěhovala. Znám to tu, chodila jsem tu do školy, mám tu maminku a obě děti. Všechno, co potřebuji, tu mám. Dříve jsem bydlela na sídlišti, kde se mi taky líbilo. Přestěhovala jsem se ale do centra, kde jsem bydlela jako malá, takže jsem se vrátila do dětství. Teď jsem tedy úplně spokojená. Vadí mi, že ve městě je málo laviček. Na náměstí jich je dost, ale například po cestě na autobusové nebo vlakové nádraží nebo na sídliště si člověk nikde neodpočine.