„Je to výborná věc. Díky školním autobusům, jejichž provoz je financován z rozpočtu městyse, se všechny děti dostanou ráno pohodlně na vyučování i odpoledne ze školy zpátky domů,“ řekla ředitelka Základní školy Lukavec Lenka Povondrová.

Škola, jíž trvale ubývají žáci i vinou horší dopravní dostupnosti, se tím snaží zastavit propad v počtu dětí. „Přála bych si, aby to mělo větší přínos. Tím, že děti dovezeme ráno do školy a odpoledne zpátky domů, jsme nějaké děti pro naši školu snad získali. Musíme si je hýčkat a k tomu nám školní autobusy určitě pomáhají,“ dodala Lenka Povondrová.

Vlastní autobusy se škole v odlehlém koutě okresu i kraje hodí i pro další účel. „Teď jede družstvo na soutěž do Jihlavy a běžnými linkovými spoji bychom se tam do nás dostávali velice obtížně,“ poukázala na další přínos vlastních školních autobusů ředitelka lukavecké základní školy.

První z dvojice školních autobusů zakoupil městys, který je zřizovatelem základní a mateřské školy, v roce 2014. Po pořízení druhého o dva roky později získala doprava školáků současnou podobu. „Pro naše školní autobusy máme samozřejmě stanovené jízdní řády. Ty ovšem dokážeme pružně upravovat podle potřeb dětí,“ doplnil další informace starosta Lukavce František Pinkas.

Mikrobusy pojmou devět cestujících

Školní mikrobusy pojmou devět cestujících. Pro potřeby svozu školáků z malých vesnic kolem Lukavce to dostačuje, má to ale ještě jednu výhodu. Na řízení stačí řidičské oprávnění B a předepsané školení. S jedním z těchto mikrobusů tak jezdí vychovatelka ze školní družiny. Za volant mohou usednout i další proškolené kantorky.

Provoz dvou školních autobusů stál loni 286 tisíc korun z rozpočtu městyse.

Obdobně jako v Lukavci vyřešili už před lety dopravu školáků v Novém Rychnově na opačném konci Pelhřimovska. Tam našla samospráva a škola, kterou městys zřizuje, společnou řeč s místním privátním autobusovým dopravcem, který má jízdní řád nastavený právě tak, aby to vyhovovalo potřebám školy a hlavně přespolních školáků. „Je to výborná věc, všem to vyhovuje. Děti se dostanou do Nového Rychnova v době, kdy začíná vyučování, zajištěný mají i odvoz zpátky domů,“ řekl k řešení v Novém Rychnově ředitel místní základní školy Vladimír Srb.

Na rozdíl od Lukavce přepraví novorychnovský dopravce i dospělé cestující.

Také v Novém Rychnově je k dispozici kromě místního dopravce i standardní regionální dopravce, který zajišťuje základní dopravní obslužnost.

Naopak v obcích, které se nacházejí na frekventovanějších silničních tazích, spoléhají výhradně na hlavního regionální dopravce. Tak je tomu třeba v Košeticích, jimiž prochází silnice II/112 směřující od Pelhřimova na Vlašim. „Naši žáci se dostanou do školy běžnými autobusovými spoji, škola svůj zvláštní autobus nemá,“ řekla zástupkyně ředitele košetické základní školy Bohumila Kobrlová.