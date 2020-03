Technické služby města Pelhřimova vzkazují Pelhřimovským, jak mají správně postupovat při likvidaci použitých roušek.

Lidé by je měli vložit do samostatného plastového pytle, ten pevně zavázat a následně ho vhodit do černé popelnice nebo kontejneru na směsný komunální odpad. „Z důvodu zamezení ohrožení pracovníků svozové společnosti a ostatních občanů je zakázáno ukládat tyto odpady mimo popelnice a kontejnery,“ informoval Jaroslav Záběhlík z Technických služeb města Pelhřimova.