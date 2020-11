Vedení pelhřimovské radnice hledá optimální model fungování bazénu v kontextu celého Pelhřimova, protože připravovaná rekonstrukce bazénu významnou měrou zasáhne i do technologických záležitostí, jako je již zmíněné vytápění, ohřev vody nebo klimatizace. „Na stole jsme měli celkem čtyři varianty, které vyplynuly z energetických studií. Po informacích, které na semináři zazněly, se nám rýsují dvě varianty, které jsou uchopitelné,“ řekl stručně místostarosta Pelhřimova Josef Koch.

Podle jeho slov se jedná o velice důležitou a složitou záležitost. Proto prý nebylo jednoduché přijít s jasným výsledkem a rozhodnutím, jakým systémem budou nový bazén vytápět. „Co se týče aspektů, které pro rozhodování přicházejí v úvahu, tak se nejedná pouze o technické nebo ekonomické záležitosti. Do rozhodování vstupují například i současné poměry s tepelnou energií v Pelhřimově. A v potaz musíme brát i další okolnosti, jako je ekologie,“ sdělil Josef Koch.

Zmíněnou otázku nejen pelhřimovští zastupitelé znovu otevřou na dalším semináři, který se uskuteční začátkem příštího roku. Rozhodnout by se měli do února. V plánu totiž mají schválit zadávací dokumentaci na prvním zasedání zastupitelstva. „Chtěli bychom do dalšího rozhodování předložit zastupitelům nějakou databázi, jak řeší vytápění bazénu v jiných městech srovnatelné velikosti,“ poznamenal Koch.

V případě, že nevzniknou časové proluky, a pokud to neznemožní nepříznivá ekonomická situace nebo pokud nové zastupitelstvo nepřehodnotí investiční plán města, tak za optimálních podmínek ode dneška za tři až čtyři roky by se mohli Pelhřimovští poprvé koupat v novém bazénu.

Ten nabídne wellness zónu, tobogán a mimo jiné také venkovní bazén, který vyroste na přilehlém pozemku. „Určitě bychom využili tobogán, to je příjemný bonus, stejně jako venkovní bazén. Tam bych uvítala zvlášť nějaké brouzdaliště pro menší děti s nějakými vodními atrakcemi. A nikde jsem si nevšimla, jestli je v návrhu ve venkovním areálu počítáno i s nějakým hřištěm pro děti. Nějaká prolézačka by přišla vhod, aby se děti zabavily i mimo vodu,“ řekla již dříve Pelhřimačka Lenka Havlíková.