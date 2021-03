„Aktuálně probíhají jednání s dotčenými orgány státní správy a majitelů inženýrských sítí, tak aby základní verze projektové dokumentace odpovídala patřičným předpisům a normám,“ uvedl starosta Pacova Lukáš Vlček.

Hotovo by mělo být už za pár měsíců. „Projekt pro veřejnou prezentaci by měl být k dispozici do léta. Počítáme s jeho představením i s komentářem od zpracovatelů. Přesný termín a formu ale bohužel nedokážeme v současné době přesně stanovit,“ pokračoval Vlček.

Průtah městem dostane zcela nový kabát. Modernizovat se kromě samotné silnice bude například veřejné osvětlení, inženýrské sítě či přilehlé chodníky. „Změní se také přechody, jejichž délka je teď větší, než předpisy stanovují,“ sdělil Vlček.

Zásadní proměna ale čeká i nevytíženější pacovskou křižovatku - tu u Albertu. Před časem lidé v anketě rozhodovali, zda na ní přibudou semafory, nebo se z ní stane kruhový objezd. „Vyhrála druhá varianta. Pro hlasovalo více než osmdesát procent respondentů,“ připomněl starosta.

Ačkoliv se teď Pacovští soustředí na průtah městem, mimo hru není ani západní obchvat. „Územní plán s tímto projektem počítá a zahájili jsme základní přípravné práce, například revize majetkových vztahů pod budoucím obchvatem. V současné situaci je ale pro chod města důležitější zmodernizovat stávající infrastrukturu než budovat novou,“ dodal Vlček.