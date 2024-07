Postupně si všichni sedají a spokojeně ukusují sladkou snídani. Teplý čaj, který Michaela před malou chvílí uvařila na plynovém sporáku, děti v deštivé ráno zahřívá. Jelikož v údolí není elektřina, musí si mladí skauti poradit i bez ní. Stejně jako před 112 lety pod vedením Antonína Benjamina Svojsíka, který tehdy uspořádal první skautský tábor v České republice.

„Tehdy byl jejich tábor také na Vysočině. Své první tábořiště měli v Orlovských lesích pod Lipnicí, což zas není tak daleko odsud,“ vysvětluje hlavní táborový vedoucí Matouš Říčan. S třinácti kluky Svojsík v roce 1912 zahájil tradici skautských táborů v České republice.

Děti pomalu dojídají a ve studené vodě oplachují své hrníčky. Rychlým krokem se vydávají zpátky do stanů, aby se na okamžik schovali před slábnoucím deštěm. Ještě v neděli ráno v těchto místech žádné stany s dřevěnou podestou nestály. Skauti se je museli postavit sami.

„Celé stavění stanů bylo součástí příběhu, v jehož duchu se letošní tábor nese, tedy Vikingové. V příběhu to bylo zasazené tak, že jsou děti Vikingové, kteří ztroskotali a z naplaveného dřeva si mají postavit přístřešek,“ popisuje táborový vedoucí Říčan.

STAVĚNÍ STANŮ

Skauti David s Filipem přiznávají, že jim stavění stanů příliš nešlo. „Nejhorší bylo napasovat dřeva do sebe a spojit je šroubem,“ dodává David a ukazuje, že plachta jejich stanu k sobě nedoléhá. Nemůžou tak v noci stan úplně zavřít.

Z dálky ke stanům doznívá zvuk píšťalky. Všechny děti se rozbíhají a míří za vedoucími, kteří tábor vedou. Jsou to mladí skauti, všem je okolo dvaceti let. „V tom se pelhřimovský skaut odlišuje od ostatních,“ vysvětluje skautský vedoucí Jonáš Lis.

V jiných oddílech pozoruje, že je hlavnímu vedoucímu okolo čtyřiceti let. „Ten má většinou hlavní slovo a ti mladší vedoucí v našem věku nemají žádnou zodpovědnost. Hlavně dělají to, co jim hlavní vedoucí řekne,“ srovnává Lis. Pelhřimovští skauti jsou však specifičtí tím, že vedoucím je vždy okolo dvaceti let a žádného staršího hlavního vedoucího nemají.

Dokáží tak podle svých slov program lépe uzpůsobit dětem a jejich zájmům. „Mně je dvaadvacet let a vím, že ještě tak dva roky a vystřídají mě už zase mladší vedoucí, kteří nebudou tak zdřevnatělí a budou kreativnější,“ vypráví Lis s úsměvem na tváři.

V KOSTÝMECH VIKINGŮ

Přestože je tráva stále mokrá a lepí se dětem na boty, déšť před chvílí ustal. Po dalším zapískání jsou skauti připraveni k nástupu. Jedni v kostýmech Vikingů, druzí ve skautských krojích. Údolím se rozlévá ticho. Všichni čekají, než skauti v krojích zavěsí vlajku. Dvě dívky na jedné straně, dva chlapci na straně druhé pomalu kráčí ke stožáru. Jemně během několika vteřin vlajku přichytí a vytáhnou prapor do výšky. V tu chvíli ticho protne skautská hymna, jejíž první sloku zpívají každé ráno. „Junáci, vzhůru volá den…“ nese se údolím.

Když dozní poslední tóny, táborový vedoucí Matyáš Říčan zasekne sekeru do pařezu, který stojí přímo u stožáru. „Kdysi se říkalo, že když sekera z pařezu vypadne, nebo ji někdo vytáhne, celý tábor skončí a skauti musí domů,“ vypráví vedoucí Lis. Sekera musí celý den zůstat zaseknutá v pařezu a teprve večer může být zase uklizena.

Skautům z Pelhřimova začal tábor | Video: Deník/Sara Szczyrbová

Děti s nadšením vyrážejí k dřevěné chatě, kde začíná ranní program. Dělí se do jednotlivých skupinek k vedoucím. „Když jste součástí skupinky nějakého vedoucího, budete mít vždy jednu výhodu i nevýhodu,“ vysvětluje skautům Matouš Říčan.

Vedoucí Klára říká, že kdo je součástí její skupiny, nemusí ráno na rozcvičku. Skupinkou se rozlehne úlevný oddych. Každý si ráno rád přispí. „Nevýhodou ale je, že pokaždé, co řeknete nějaké číslo, musíte udělat dvacet dřepů,“ dodává Klára. To mladí skauti přijmou jen s pokývnutím hlavou. Nevědí totiž, že je během dopoledního programu čeká hra, která je založená hlavně na číslech.

DŘEPY NEUDĚLALI VŠICHNI

Spolu s vedoucími se skauti vydávají do blízkého lesa, kde u potoka hledají další ztroskotané Vikingy, kteří se při plavbě ztratili. Mělo jich být pětadvacet. Pokaždé, když děti vypráví vedoucí Kláře, kolikátého Vikinga našly, jen zatnou zuby a začnou dělat dřepy. Po chvíli však nikdo nechce vedoucím žádné číslo říct. Celá Klářina skupinka si stěžuje na to, jak je bolí nohy. V táboře pak Klára informuje hlavního vedoucího. „Některým ještě zbývá dodělat dřepy, které během programu už nezvládli,“ pokyvuje hlavou.

Hlavní vedoucí Matyáš se usmívá. „Já vím, jen David mi nechce říct, kolik mu jich ještě zbývá. Musel by totiž dělat dalších dvacet dřepů,“ pobaví všechny vedoucí, kteří stojí okolo.

JAČÍ KREV

Unavené děti z Klářiny skupiny po návratu z lesa běží k barelům s pitnou vodou, aby zahnaly žízeň, která je při nekonečném dělání dřepů přepadla. Společně s dalšími dětmi pak s ešusy míří za skautkou Michaelou, která má už připravený oběd. Na okýnku je velkými písmeny napsáno, co je dobrého. „Jačí krev s vinným těstem? Co to je?“ volají vyděšené děti. Koukají po sobě a bojí se, co si na ně vedoucí připravili.

Po vzpomínkách na předešlé roky, kdy někdo místo řízku dostal obalený toaletní papír, by je nic nepřekvapilo. Naštěstí první odvážlivec si v ešusu odnáší rajskou omáčku s těstovinami. Hladový tak nikdo nezůstane. Všichni se nají jako správní Vikingové.

Po obědě se jen zapráší. Mladí skauti zamíří do stanů, kde si chtějí odpočinout před odpoledním programem. Přestože už svítí sluníčko, všichni potřebují chvíli klidu. Hlavně skauti z Klářiny skupiny. Ti zároveň vědí, že si jako svého vedoucího v úterý vyberou někoho jiného, aby nemuseli dělat celý den dřepy. To si radši budou vzájemně čistit zuby, jako musí děti z jiné skupiny.