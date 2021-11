Obce ruší naplánované akce. Týká se to plesů, zábav i setkání důchodců. Chtějí tím předejít nakažení obyvatel. Do konce roku jsou obce s chystáním kulturních akcí obezřetné. V Hrotovicích na Třebíčsku měli pro místní důchodce na sobotu naplánovanou akci. Měl na ni přijet komik Zdeněk Izer. „Setkání jsme se rozhodli zrušit kvůli pandemické situaci. Nechtěli jsme, aby se se starší obyvatelé potkali v uzavřené místnosti a nakazili se. Rozhodli jsme se k tomu preventivně. Přijít totiž měla až padesát lidí. Letos už se to ani nebudeme znovu pokoušet organizovat,“ uvedla tajemnice starostky Iva Matějková.

Dvou akcí se nedočkají ve Štěměchách na Třebíčsku. „Nedočkáme se mysliveckého plesu. Tohle je nenahraditelné. Mysliveckou leč jsme neměli ani loni. Mělo to být příští týden, jenže hezké ukončení sezóny mít myslivci nebudou,“ posteskla si starostka Zuzana Svobodová. Minulý týden v obci už zrušili setkání důchodců. „V plánování se střídáme s Předínem. Chodí tam totiž naše děti do školy. Potkají se tedy generace, které do školy spolu chodili. S dětmi a divadelníky natrénujeme vystoupení. Funguje to dvacet let, i když jsme letošek vynechali. Lidé se na to těší a spojuje je to,“ doplnila.

Mladí se naopak nedočkají zábavy v Horním Újezdu na Třebíčsku. „Akci u nás pro ně plánoval Sokol na tuto sobotu. Nakonec to zrušil. Obecní akce jsme pro jistotu dopředu ani neplánovali. Do konce roku máme jedinou. Rádi bychom uspořádali setkání místních den před Štědrým dnem u betlému. Doufáme, že to vyjde. Bude to na náměstí,“ prozradila starostka Iva Durdová.

Druhý rok po sobě nebudou mít Kateřinské oslavy v Kejžlicích na Pelhřimovsku. Původně měly být tuto sobotu. „Zrušilo se to kvůli opatřením. Je to složité. Pořadatel se nechtěl nervovat s kontrolami, tak to odvolal. My jsme mu sál jen pronajímali. Snad vyjde aspoň studentský ples. S ním pořád počítáme na začátek prosince, pokud to covidová situace,“ uvedl starosta obce Václav Zástěra.

Rušení akcí pociťují také kapely. „Potkáváme se s tím, že jsme něco naplánovali, jenže to nakonec nevyjde. Zruší se nebo se odloží až třicet procent akcí. Naposledy se to stalo ve Žďáře nad Sázavou. Celkově je zájem v tuto chvíli malý, i když se nám stále občas někdo ozve. Teď se těšíme se do Polné. Pokud to půjde, vystoupíme příští sobotu,“ řekl Martin Klíma ze žďárské kapely Airback.