osobní bankéř/ka - Pelhřimov Na co se u nás můžete těšit? Adaptační bonus pro nováčky po dobu prvních 6 měsíců, 25 dní dovolené, 5 dní doma na přípravu certifikace, 2 volné dny na dobrovolnické aktivity, 4 dny Free day, 4 dny tzv. Time off. Celkem tedy 40 dnů volna! Benefitní balíček, který si sami poskládáte tak, jak to vyhovuje právě vám - na výběr máte z příspěvku na stravenky, Multisportku, penzijní či exkluzivní životní pojištění či volnočasové aktivity v rámci Cafeterie. Jak si představit svoji novou roli u nás v Monetě? Po nástupu se vám bude věnovat náš tréninkový tým, který vás provede aplikacemi a bankovními systémy, které budete používat. Představíme vám naše produkty a naučíme vás, jak komunikovat a tvořit dlouhodobé obchodní vztahy s klienty Bez čeho se jako správný bankéř neobejdete? Nesmí chybět chuť pomáhat, vymýšlet vhodná řešení a být zkrátka po ruce se vším, co v oblasti financí klienti potřebují. Bez zákonem daných certifikací - pokud jste v bankovnictví nováčkem, nevadí. Na všechny zkoušky vás po nástupu zaškolíme. Čím nám uděláte radost? Pokud už jste dříve působili v bankovnictví, obchodu nebo zákaznických službách, Vlastníte odbornou certifikaci ČNB 30 000 Kč

