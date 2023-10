Příští léto při turistické sezoně by mohl být obnovený provoz na úzkokolejce v jižních Čechách a na Vysočině. Dráha by také už mohla mít nového vlastníka, sdělil David Jánošík, insolvenční správce firmy Jindřichohradecké místní dráhy (JHMD), která do loňska provozovala vlaky a nyní je v konkurzu.

Černovice. | Foto: se souhlasem Jindřichohradeckých místních drah

Správce chce v nejbližší době požádat Drážní úřad o bezpečnostní osvědčení k dráze. Provoz by mohl být obnovený nejdřív jen o víkendech. Tratě jsou provozuschopné, řekl vedoucí oprav JHMD Jan Píšala. Přesně před rokem provoz vlaků na tratích skončil, Jihočeský kraj a Kraj Vysočina tam zajišťují náhradní autobusovou dopravu.

„Věřím, že příští léto bude provoz v nějakém rozsahu určitě obnoven, a doufám, že v té době již bude mít úzkokolejka také nového vlastníka. Dlužník (JHMD) není za současného stavu schopen samostatně obnovit dopravu na dráze. Proto je pravděpodobná spolupráce s některým z dopravců. Jsem v kontaktu se společnostmi Gepard Express a WTT a o spolupráci jednáme," uvedl Jánošík.

Oba dopravci projevili zájem již dříve. Píšala řekl, že jeden z nich by mohl firmu JHMD koupit. O provoz tratí, ne však o dopravu samotnou, projevila zájem také firma Swietelsky Rail CZ. Jánošík uvedl, že znalci teď dokončují ocenění majetkové podstaty JHMD, domnívá se, že to bude kolem 100 milionů Kč.

Obnovit provoz nebude jednoduché

Správce chce také požádat Drážní úřad o bezpečnostní osvědčení nutné k obnově provozu. Úřad již vydal jiné povolení pro provoz úzkokolejných drah platné ode dneška, díky němuž se mohou po dráze pohybovat stroje určené k údržbě trati, nelze ale provozovat veřejnou dopravu cestujících. O povolení k údržbě požádala společnost Správa úzkokolejných drah, dceřiná firma společnosti JHMD.

„Tratím bohužel současná situace neprospívá. V minulosti se do nich z ekonomických důvodů dostatečně neinvestovalo a ukončení provozu jim také nesvědčí. Snažíme se udržovat v dobrém stavu alespoň stanice a jejich okolí, v létě pomáhali s údržbou okolí trati zdarma také brigádníci," uvedl Jánošík. Po technické stránce jsou obě dráhy provozuschopné, dodal.

Obnovit provoz nebude jednoduché, míní Píšala. Koleje jsou sice zarostlé, ale jezdit po nich lze. Horší je stav vlaků a lokomotiv. „Rok poté, co se na úzkokolejce zastavily osobní vlaky, chystáme drezíny k tomu, abychom na trať mohli opět vyjet. Tratě jsou zarostlé, jsou tam popadané stromy, některé mosty nejsou v ideální kondici, nicméně trať by měla být ve stavu, že za účelem lokálních pomalých jízd by měla být provozuschopná," řekl Píšala.

Zdroj: Youtube

Firma JHMD vlastní asi 150 vozidel včetně podvalníků. Z toho je 13 lokomotiv, provozuschopné jsou ale jen dvě dieselové a dvě parní. Dieselové lokomotivy jsou v průměru 70 let staré. „Stav vozidel odpovídá hospodaření firmy v posledních letech, kdy se peníze investovaly jinam než do vozidel," řekl Píšala. Na opravy teď nemá firma peníze. Opravárenská dílna určená původně pro úzkorozchodná vozidla má ale teď externí zakázky na opravy normálních vozidel, nyní opravuje vagon z roku 1948. Obrat dílny je k dnešku 3,5 milionu Kč. Díky prodeji suvenýrů vydělala firma v létě dalších 250.000 Kč, řekl Píšala.

Víkendové jízdy

Odhaduje, že až se doprava na tratích obnoví, budou to nejdřív víkendové jízdy. „Nelze očekávat původní rozsah provozu hned na začátku, protože nemáme ani lidi, ani dostatek provozuschopných vozidel. Do začátku lze očekávat spíše víkendové jízdy, aby se dala do povědomí informace, že úzkokolejka neumřela," řekl Píšala. Firma měla před krachem 90 zaměstnanců, z toho 20 strojvedoucích. Teď v ní pracuje 15 lidí. Na blížící se údržbu tratí se hlásí řada brigádníků. „Děláme to, protože to tady máme rádi. Považuju za zázrak, že tady kolegové zůstali," dodal Píšala.

Insolvenční správce uvedl, že náklady na správu majetku i mzdy zaměstnancům hradí ve splatnosti, Píšala to potvrdil. Dříve podle něj dostávali mzdy se zpožděním.

Firma JHMD dluží podle soudu přes 360 milionů korun. Provoz vlaků na úzkokolejce loni v říjnu zastavila. Již dříve uvedla, že nemá na splácení dluhů. Argumentovala tím, že jí Kraj Vysočina neplatí poplatek za použití dopravní cesty. Kraj Vysočina to odmítá, uvádí, že postupuje podle platné smlouvy.

JHMD vlastní úzkokolejky z Jindřichova Hradce do Obrataně a do Nové Bystřice. Provoz na novobystřické trati začal 1. listopadu 1897. Vlaky v minulých letech přepravily ročně zhruba 400.000 cestujících. Dvě třetiny tratí jsou na území jižních Čech. V halách a na nádražích stojí asi 40 vagonů a lokomotiv, uvedl v únoru soud. Dva historické vagony, jež firmě JHMD nepatří, převezl Klub přátel jindřichohradeckých úzkokolejek do muzea v Lužné u Rakovníka.