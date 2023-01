V třebíčské nemocnici hlásí i vyšší počet nemocných mezi personálem. „Různě si musíme vypomáhat. Utlumili jsme například rehabilitační oddělení. A personál pomáhá na ostatních odděleních, kde je to potřeba,“ vysvětlila Mácová.

Menší zlepšení naopak pociťují v Novém Městě na Moravě. Před Vánoci totiž viry řádily i mezi zaměstnanci. Ten už je však z větší části vyléčený. „Teď už nemáme větší výpadek zdravotnického personálu kvůli respiračním nemocem. Někdo samozřejmě nemocný je, ale není to žádná tragedie,“ popsala mluvčí nemocnice Helena Zelená Křížová.

Náročnější je to s pacienty. „Stále registrujeme velký počet nemocných. Máme zvýšený počet příjmů na lůžkových odděleních. Operativu zatím zvládáme a nemusíme ji nijak omezovat. Zákaz návštěv přesto bude trvat až do odvolání. Žel nevím, kdy by se situace mohla zlepšit,“ doplnila mluvčí.

Respirátory i zákazy

Od prosince platí zákaz návštěv také v jihlavské nemocnici. „Epidemická situace není natolik dobrá, abychom to mohli změnit. Každopádně ten stav je stabilizovaný, aspoň u dospělých. Dětských pacientů po svátcích přibylo. Kritické to každopádně není natolik, abychom museli odkládat jiné úkony. Mezi svátky byl nápor mnohem větší,“ přiblížila mluvčí nemocnice Monika Zachrlová. Také v Jihlavě jsou pacienti v izolaci na infekčním, plicním a kožním oddělení.

Na konci minulého roku doporučili v pelhřimovské nemocnici návštěvníkům nosit roušky nebo respirátory. Od úterý už tam taktéž platí zákaz návštěv. S tím souhlasí Gabriela Kotrčová. „Určitě je lepší se chránit a zakrývat si ústa i nos. Osobně používám spíše respirátor,“ prozradila žena.