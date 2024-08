Jestli to projde, nastane obrovská krize. Tak komentoval generální ředitel společnosti Icom transport Zdeněk Kratochvíl vítěznou nabídku týkající se autobusové dopravy na Pelhřimovsku a Humpolecku.

Vítězná firma ČSAD Autobusy České Budějovice, jezdící pod značkou Busem, nabídla pro dalších deset let cenu o pět haléřů na kilometr nižší než Icom, v pořadí třetí nabídka přitom byla o více než sedm korun vyšší. To je dle vedení Icom transportu zhruba rozdíl, který má domácí dopravce. „Dali jsme nabídku s minimálním ziskem a nabídli všechny výhody domácího dopravce kraji. To nikdo cizí nemůže nabídnout,“ prohlásil Kratochvíl.

Icom transport působí i v dalších krajích, které podle předsedkyně představenstva Kateřiny Kratochvílové posuzují ceny důkladněji, v Kraji Vysočina je to pouze formální záležitost. „Kraj vezme průměr a až když je nabídnutá cena pod 75 procent této částky, zvedne varovný prst a ptá se,“ vysvětlil finanční ředitel Lukáš Loup.

Takový postup je ale podle něj nesmyslný. „Kdo by byl ochotný jít do nového zaměstnání a mít o pětadvacet procent nižší mzdu,“ zeptal se. Ve finančním vyjádření je to o deset tisíc méně.

Řidiči navíc mají minimální mzdu danou legislativně, dle Icom transportu je to 39 tisíc hrubého na Humpolecku, na Pelhřimovsku ještě o dva tisíce více. Kraj ale údajně řekl, že stačí 32 tisíc, který nabízí vítězný dopravce. „ICOM platí průměrně 42 tisíc čistého,“ dodala Kratochvílová.

V důsledku nízké nabízené mzdy hrozí, že řidiči opustí obor a následně nebude jiné řešení, než seškrtat jízdní řády. „Kraj má právo nechat si doložit počty řidičů, jejich mzdu, počty dispečerů a jejich mzdu,“ řekl Loup. „Dopravce buď ani nezačne, nebo bude problém, že nebudou odjíždět spoje a velmi rychle skončí,“ usoudil.

Podobná situace, kdy vítězný dopravce nebyl schopen za nabídnutou cenu jezdit, nastala v minulosti v Pardubickém kraji. Nevyjíždělo tam dvě stě spojů denně a kraj nakonec snížit objem dopravy. Taková situace dle Icom transportu hrozí nejen ne Pelhřimovsku a Humpolecku, ale především na Jihlavsku. Námitku Icom transportu k této oblasti kraj před časem zamítl. „Neměli jsme informace, teď je máme a jsme schopni argumentovat. Třeba i u soudu,“ uzavřel Kratochvíl.

