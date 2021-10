Čím se cílená biopsie liší oproti tradičním metodám vyšetření prostaty?

Je to poměrně mladá metoda. Magnet nám ukáže podezřelé místo, ze kterého poté cíleně odebíráme vzorky. Základem je tedy stále biopsie, ale díky přesnějšímu zaměření můžeme snížit celkový počet podstupovaných biopsií prostaty. Chtěl bych zdůraznit, že magnetická rezonance v diagnostice rakoviny prostaty hraje zatím pouze pomocnou roli, byť významnou, nenahradí však biopsii jako takovou. Magnetická rezonance nemá zatím tak dokonalou schopnost, že potvrdí nebo vyvrátí přítomnost rakoviny prostaty.

Jaroslav Tůma



* Je mu 30 let

* Vystudoval lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně

* Pracuje šestým rokem na urologii v Novém Městě na Moravě

* Mezi jeho koníčky a záliby patří cestování, hra na klavír a hudba, v zimě snowboarding

Takže vás cílená biopsie lépe navede tam, kde je potřeba vzorek odebrat?

Přesně tak. Prostata má více zón a je poměrně velká vzhledem k velikosti objemu odebíraných vzorků. My převážně bereme vzorky ze zadní zóny, která je blíž konečníku. Tam je sice největší procento výskytu nádorů, ale ty se mohou vyskytovat i v přední zóně prostaty. Kam normálně při prvních biopsiích necílíme. Takže nám nová vyšetřovací metoda pomáhá najít místo, kde nádor může být.

Lze říci, že tak můžete zachránit i více pacientů?

Určitě. Pomáhá nám to k včasnější diagnóze.

Je vždycky nutná biopsie?

To je častá otázka našich pacientů. Mají pocit, že když se na magnetické rezonanci neukáže podezřelé ložisko, tak že biopsii už podstoupit nemusí. To ale není pravda. I když je magnetická rezonance negativní, nemusí to ještě znamenat, že rakovinu nemají. Je to pouze pomocník. Může tam být i malé ložisko, které není vidět a klasickou biopsií ho lze úspěšně trefit. Takže pokud máme podezření kvůli vyšší hodnotě PSA nebo hmatnému nálezu na prostatě, měl by pacient biopsii rozhodně podstoupit. Zatím standardně před první biopsii magnetickou rezonanci neprovádíme, to při takovém množství pacientů nelze.

Když jste s tím začínali, jezdili k vám pacienti z celé Vysočiny i z jižní Moravy. Jak je to nyní?

Je to prakticky stejné, spádovost je velká. Jezdí k nám pacienti z celé Vysočiny a také někteří z jižní Moravy a okolí Brna i z Pardubického kraje. Na Vysočině jsme ale stále jediné takovéto pracoviště.

Kolik pacientů zvládnete touto metodou týdně vyšetřit?

K tomuto vyšetření máme na speciálním sálku k dispozici zatím pouze pátky. Takže vyšetříme průměrně tři až čtyři pacienty v týdnu.

O rakovině prostaty se mezi muži šíří mnoho mýtů a polopravd. Například to, že se nemoc týká jen starších lidí.

To není tak úplně pravda. Existují i dispozice genetické, při nichž by už muži, kteří mají v rodině otce, dědu nebo bratra s rakovinou prostaty, měli přijít na vyšetření v pětačtyřiceti letech. Od padesáti let je obecně doporučeno přijít na urologickou prohlídku všem mužům. Za své problémy se nemusí stydět, my jim s nimi pomůžeme.

Další z obvyklých argumentů, proč nejít na vyšetření, je, že když funguje sex, je prostata v pořádku.

To taky není úplně pravda. I sexuálně aktivní muži mohou onemocnět rakovinou prostaty.

Nemám potíže, tak nemůžu mít rakovinu prostaty, říkají další.

To také vyvracím. Rakovina většinou roste v zadní části prostaty, to znamená, že je mimo oblast močové trubice, takže většinou nepůsobí žádné potíže při močení. Ty takzvané prostatické potíže, jako obtížné močení, časté močení a podobně, jsou spíše příznakem nezhoubného zvětšení prostaty. Rakovina prostaty obvykle nezpůsobuje bolesti ani krvácení.

Muži se také často bojí toho, že po operaci jim skončí sexuální život a budou trpět inkontinencí.

Konec sexuálního života je velmi pravděpodobný. Vždy pacienty před léčbou informujeme, že po operaci nebo ozáření budou neplodní a také impotentní. I když se v poslední době rozvíjí takzvané nervy šetřící operační techniky, mezi které patří laparoskopie (na našem pracovišti je provádíme), riziko impotence je velmi vysoké.

A pokud jde o inkontinenci po operaci?

I ta se po operaci dostavuje v různé míře, ale ne ve všech případech. Riziko a stupeň úniku moči se před léčbou nedá nijak přesně určit, ale v některých případech se dá předpokládat. Může to být pár kapek denně, někdy více. Na našem pracovišti jsme díky rozvoji laparoskopické techniky zaznamenali významné snížení rizika úniku moči po operaci.

A ještě jeden mýtus koluje mezi lidmi. A sice to, že rakovina prostaty znamená jistou smrt.

To v dnešní době již určitě ne. I když existují agresivní typy, obecně léčba rakoviny prostaty už postoupila mnohem dál. Máme na ni spoustu zbraní. Jednak na ni dříve přicházíme, například i díky softwarové fúzní biopsii. A pak můžeme využít hned několik způsobů léčby – ozařování, operaci, hormonální léčbu. A dokonce i při nálezu metastatického onemocnění, například v případě metastáz do kostí, plic a podobně, jsme díky úzké spolupráci s onkology schopni zajistit adekvátní systémovou celkovou léčbu - chemoterapii či biologickou léčbu, které jsou často nastavené tak, aby je pacienti dobře snášeli a aby byla zachována dobrá kvalita života.

Novoměstská nemocnice se tradičně zapojuje ke kampani Movember. Urologická ambulance chce v listopadu prodloužit ordinační hodiny pro zájemce o preventivní vyšetření prostaty.

Je to období, které bylo určeno coby prevence proti rakovině prostaty a varlat. Umožňujeme lidem přijít na preventivní vyšetření. Ta budou prováděna v urologické ambulanci 3. a 24. listopadu vždy od čtrnácti do šestnácti hodin. Zájemci se ale musí předem objednat.

V této souvislosti se v novoměstské nemocnici uskuteční v úterý 23. listopadu také charitativní skupinové holení. Toho se také zúčastníte?

Já jsem neoholený standardně. (smích) Určitě se akce zúčastním. A symbolicky bych se nechal i oholit.