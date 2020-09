Jemu bylo šestapadesát, jí dvaadvacet když se potkali poprvé. Jenže on byl Tomáš G. Masaryk, prezident, zakladatel Československého státu a „tatíček“ národa. Ona obyčejná a ještě navíc vdaná poštovní úřednice.

TAJNÁ LÁSKA. Oldra Sedlmayerová byla sice krásná a inteligentní, ale Masaryk byl ikonou národa. | Foto: Reprofoto:Deník/Archiv

Letos je to už 120 let, kdy v Polné na Vysočině došlo k vraždě Anežky Hrůzové ze které byl obviněný žid Leopoled Hilsner. V takzvané hilsneriádě to byl právě Masaryk, kdo se Hilsnera zastal.Což budí dojem že Masaryk byl něco jako ideální postava z čítanky. Jenže také on byl jen člověk, měl svoje chyby, dokonce se dovedl "nevhodně" zamilovat.