Provozovatel cukrárny musí s přítomností médií souhlasit. Majitel mléčných lahůdek Jiří Daňkovský s tím nemá problém. „Kdybych věděl, že přijdete, tak bych se učesal,“ říká s úsměvem. To samozřejmě nelze. Podle mluvčí krajské hygieny Jany Böhmové nesmí majitel o kontrole vědět předem, to by ztratila smysl. Kontrola má několik částí. Tu první laickou provádí už tisková mluvčí. U okénka si koupí kopeček vanilkové zmrzliny a je spokojená. Kolem zmrzlinového stroje je čisto, žádná nepříjemná vůně. Prodavačka dodržuje hygienu. „A zmrzlina je skvělá,“ říká Deníku Böhmová. Tím však test teprve začíná.

Odbornou kontrolu provádějí dvě hygieničky. Nepřejí si fotografovat ani sdělovat jména. Protože, jak vysvětlují, jejich anonymita je z pohledu kontroly důležitá. Takže je budeme nazývat Blondýnka a Tmavovláska. Jako první zajímá hygieničky provozní řád a veškerá dokumentace. „Je to důležité. Musíme vědět, jak majitel zachází se strojem a jaké suroviny používá,“ vysvětluje Blondýnka. A dodává, že pracuje jako kontrolor už dvacet let. „Doba se hodně změnila. Na Vysočině určitě k lepšímu. Už se nestává, že by provozovatel bral hygienika jako nebezpečí a dával to najevo,“ poznamená.

Jiří Daňkovský také bere návštěvu hygieniků jako nutnost. „Suroviny na výrobu zmrzliny bereme od prověřeného dodavatele. Zmrzlinu vyrábíme sami. Začínáme kolem páté hodiny ráno a snažíme se spotřebovat tolik suroviny, kolik budeme schopni prodat. Dneska jsou to čtyři kila,“ říká hygienikům. Další na řadě je odběr zmrzliny o váze čtvrt kila do speciálního sáčku přímo ze stroje. Prodavačce Jitce Buřičové se ruce ani nezachvějí. I ona je na kontroly zvyklá. „U zmrzliny pracuji pět let a jsem prodavačka potravin. Takže chápu, že kontroly tu musí být,“ prohlásí.

Naposled jsou to stěry ze stroje, z rukou prodavačky a kontrola pomůcek, které prodavači používají při čištění stroje. Sítka, kbelíky, metly. „Čistíme teplou vodou se saponátem. Používáme dezinfekci v tabletách,“ ukazuje názorně Jiří Daňkovský tmavovlasé hygieničce.

Podle mluvčí krajské hygieny Jany Böhmové jsou hygienici s návštěvou mléčných lahůdek Jiřího Daňkovského v této chvíli spokojeni. „Uvidíme, jak dopadnou testy zmrzliny. Určitě bych se sem ale nebála vzít svoje děti,“ zdůrazní Böhmová.

Kontroly prodejců zmrzliny provádí hygiena každý rok. Jsou jich desítky. „V roce 2022 jsme jich zkontrolovali padesát, z toho třináct mělo nedostatky. O rok později to byly už jen tři provozovny, kde jsme byli nespokojení. Je vidět, že hygienická úroveň provozoven stoupá. Majitelé cukráren a výrobci zmrzliny už neberou hygienika jako nepřítele, ale jako někoho, kdo se je snaží poučit. Je v jejich zájmu, aby jejich zákazníci byli spokojení. Nikdo z nich určitě nestojí o zdravotní problémy ze špatně připravené zmrzliny,“ přibližuje.

Vzorky z mléčné jídelny Jiřího Daňkovského putují do laboratoře. Za čtrnáct dní se majitel dozví výsledek. „Kdyby se ukázalo, že vzorky nejsou v pořádku, nebo dokonce obsahují nějaké patogeny, čeká provozovatele pokuta a musí chyby napravit,“ upřesňuje Böhnová.