Humpolečtí žáci rozhodnou, jak zvelebí prostředí své školy

Děti z humpoleckých škol navrhnou a rozhodnou, co by si pro svou školu přáli. Vedení humpolecké radnice se totiž rozhodlo zapojit širší veřejnost do aktivního rozhodování o prostředí, v němž žijí nebo tráví velkou část svého času, a to prostřednictvím participativního rozpočtu.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň