Že se práce stihnou do začátku léta doufá Petra Zelená, která pracuje v kiosku poblíž Pařezáče. „Pokud by to trvalo dlouho nebo by nebyl zavčas napuštěný rybník, tak lidi nepřijdou. Přišli bychom o jednu celou sezónu. Trochu se obáváme toho, co by bylo, pokud by to nezvládli,“ prozradila svoje pocity místní obyvatelka.

Z harverstoru v Obratani ukradl nářadí a naftu za sto tisíc korun

Od návštěvníků ví, že by si přáli lepší parkoviště a budky na převléknutí. „Je ale dobře, že lidé budou mít do vody lepší přístup, ale snad to příliš neovlivní přírodu,“ dodala Zelená.

Místostarosta Humpolce Vlastimil Brukner slibuje, že do začátku června budou práce hotové. „Zatím jde všechno podle plánu. Červnový termín je reálný. Jediné problémy by mohly být kvůli krizi, kterou zažívají dodavatelé materiálu. Letos ale doděláme všechno. Okolí rybníku získá kompletně jiný a hezčí vzhled. Plánujeme tam určitě také parkoviště i převlékárnu,“ předeslal místostarosta.

Plačkovskému rybníku se přezdívá Pařezáč



Obnova okolí vyjde na více než pět milionů korun



Rekonstrukce bude hotová do června



Lidé se dočkají nových pláží, mol, parkoviště či převlékáren

V Plačkovském rybníce zároveň skončí chov ryb, aby byla kvalita vody vyšší. „Dohodli jsme se na tom s rodinou Kinských, které vodní plocha patří. Ryby už vysazovat nebudou,“ přiblížil Brukner s tím, že lokalitu hojně navštěvují místní.

„Chtěli jsme to pro ně zkulturnit. Okolí je totiž vyžité, stojí tam staré hřiště a travnaté plochy byly zarostlé. To se teď změní,“ doplnil Brukner.

Spoluatorem studie revitalizace prostranství Pařezáče je projektant Václav Slavíček. „Snažili jsme se zachovat venkovskou atmosféru, přestože jde o lokalitu městské části. Museli jsme dojít k nějakému kompromisu požadavků,“ popsal Slavíček.