"U modelářství je obrovský úpadek, mladí lidé o to nemají zájem. Přijdou do klubu třeba na rok a zase skončí. Výstavy pořádáme, abychom o modelářství zvýšili zájem, aby to viděli mladí lidé. Dali jsme to (pozvánku) do všech škol, aby se přišly děti podívat. Dokonce je tam pro ně domluvená i přednáška," řekl Farka.