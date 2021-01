/FOTO STAVBY UVNITŘ ČLÁNKU/ Polyfunkční komunitní centrum v Humpolci, které vyrostlo v objektu klubu u městského kina, už má i svůj název. Zázemí pro různé zájmové spolky, přednášky, komunitní koncerty, divadla a další kulturně-společenské aktivity i pro sociální služby budou Humpolečtí nově říkat Mikádo. Název, který vzešel z veřejné soutěže, měl být původně odtajněn při slavnostním otevření zrekonstruovaného objektu.

Stavba polyfunkčního komunitního centra v Humpolci jde do finále. Slavnostní otevření mělo být v listopadu. | Foto: archiv města Humpolec

Na to si však lidé budou muset vzhledem k aktuálním epidemickým okolnostem ještě chvíli počkat. „Centrum se po rekonstrukci mělo otevřít loni v listopadu, bohužel epidemie už tak náročný záměr ještě více zkomplikovala, ať už z hlediska výpadku personálu zhotovitelské firmy, nebo z hlediska výpadku dodávek od jejích subdodavatelů. Vedle toho by se ale plánovaný kulturní program ani nemohl, opět vzhledem k epidemiologické situaci, uskutečnit. Nicméně rýsující se výsledek hodnotím kladně, prostory jsou povedené a my se těšíme, až je budeme moci osobně představit široké veřejnosti. K tomu ale budeme stejně potřebovat příznivý epidemiologický vývoj,“ zmínil humpolecký místostarosta Vlastimil Brukner.