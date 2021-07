Připravovaná školka pojme téměř stovku dětí. „Počítáme okolo čtyřiadvaceti dětí na třídu. A ty budou čtyři,“ nastínila Kukrechtová.

Výjimečná bude tím, že do ní budou chodit děti už od dvou let. „Dle školského zákona máme povinnost zajistit předškolní vzdělávání pro tříleté děti. Chceme však tuto možnost dát i dvouletým dětem a hlavně rodičům, kteří se potřebují vrátit dřív do práce,“ prozradila Kukrechtová.

„S přítelem plánujeme miminko. Mám ale dobrou práci, kterou bych si chtěla udržet, a nechci pořád otravovat babičky s hlídáním. Když budu mít jisté, že mé dítě bude moci do školky nastoupit hned o dvou let, budu moc ráda," svěřila se mladá žena.

Obědy budou do školky v Hradské ulici dovážet z mateřské školy Na Skalce. Je to z ekonomických důvodů. „V současnosti máme právě Na Skalce dostatečnou kapacitu školní jídelny tak, abychom využili toto řešení,“ vysvětlila Kukrechtová.

Projekt na novou školku bude hotový do konce srpna. „Pokud vše dobře půjde, na podzim budeme soutěžit dodavatele stavby. Je možné, že do konce roku by mohly proběhnout i první přípravné fáze,“ přemítala místostarostka.

Se stavbou samotné školky, která vznikne naproti základní škole, pak plánují začít příští rok. Prvotní náklady na ni mluvily o zhruba čtyřiceti milionech korun. „Uvidíme ale, jaká bude skutečná cena, protože teď šly ceny stavebního materiálu strašně nahoru,“ posteskla si Kukrechtová.

Pokud vše půjde podle plánů, hotovo by mohlo být na začátku roku 2023. Stane se součástí organizace Mateřská škola Humpolec, která v současné době zahrnuje tři subjekty.