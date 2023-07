Velká dopravní uzavírka komplikuje situaci na hodně frekventovaných ulicích Pražská a Na Kasárnách v Humpolci. Omezení potrvá až do podzimu. Nákladní auta najedou kvůli uzavírce dokonce přes padesát kilometrů navíc.

Oprava vodovodu a kanalizace zavřela dvě ulice v Humpolci. Foto: se souhlasem města

Opravy přijdou na víc dvě desítky milionů korun. „Z důvodu rekonstrukce vodovodu a kanalizace nebude možné dvěma ulicemi Humpolce jezdit až do konce října. Zákaz vjezdu začíná až v samotné ulici Pražská. To znamená, že do Penny Marketu se řidič bez problému dostane,“ informovala mluvčí úřadu Marcela Průchová.

Objízdná trasa vede ulicemi Zahradní, Blanická, Nerudova a Kamarytova, je kilometr dlouhá. Kamiony si zajedou dokonce téměř 52 kilometrů. „Objízdná trasa pro vozidla nad 7,5 tuny je značená přes obec Věž do Havlíčkova Brodu, Světlé nad Sázavou, Kejžlice a Čejova zpět do Humpolce,“ upřesnil Průchová.

Jak dodala humpolecká mluvčí, na řidiče čeká další omezení. „Aktuálně se potýkají s dopravními komplikacemi také v místní části Světlice. Tam se pracuje na chodníku a nové autobusové zastávce. Při průjezdu obcí je nutné upravit rychlost a respektovat práce na staveništi,“ upozornila Průchová. Práce ve Světlici trvají do poloviny července.