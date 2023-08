Přispějeme každému, kdo nechá kočku či kocoura vykastrovat, vzkázala majitelům koček radnice v Humpolci na Pelhřimovsku. Výsledek zatím radní zklamal. Lidé nemají zájem.

Ilustrační foto. | Foto: www.pixabay.com

„Za měsíc červenec o příspěvek požádali jen čtyři lidé. To je dost málo,“ informovala mluvčí humpolecké radnice Marcela Průchová. Chovatelé mohou získat pět set korun na kastraci kočky, dvě stě padesát na kocoura.

Podle živnostníka Luboše Stejskala jsou dotace na kastraci koček zbytečnost. „Kastrace koček je stejně jako likvidace autovraku věc majitele. Většina z nich má rozum a udělá to i bez radních. Toulavé kočky ale nikdo nechytí a na kastraci neodveze,“ prohlásil.

Toulavé kočky v ulicích Humpolce. Radnice rozdá peníze za kastraci

A právě Humpolec se potýká s rostoucím počtem toulavých koček. Vyskytují třeba kolem školního statku, kde mají šanci na potravu. Takže je otázka, zda by Humpolec, spíš než dotovat domácí chovatele, neměl oslovit specializovanou firmu, která by čtyřnohé tuláky pochytala a odvezla k veterináři na odbornou kastraci. „O takové možnosti jsme neuvažovali,“ řekla Deníku mluvčí radnice Průchová.

Malý zájem o příspěvek na kastraci domácích koček nepřekvapil městského zastupitele Pavla Vránu. „Já si nemyslím, že by zrovna toulavé kočky byly problém Humpolce. Nikdy jsme o tom v zastupitelstvu nemluvili. Občas se nějaké zvíře v ulicích objeví ale v Humpolci stejně jako v Pelhřimově to řeší technické služby. Až bude mít Humpolec městskou policii, budou to asi dělat strážníci,“ zamyslel se Vrána.

Na kočky je třeba speciální síť

Odchycená zvířata z ulice končí v útulku. Ovšem jen tehdy, pokud má dotyčné město s příslušným útulkem smlouvu, jak vysvětlila Iva Raisová z rodinného azylového zařízení Dej pac z Častonína na Pelhřimovsku. Humpolec s útulkem podle Raisové žádnou smlouvu o umístění koček nemá.

Kastrační program koček v Humpolci



Finanční dar žadatel obdrží na:

a) na kastraci kočky ve výši 500,- Kč

b) na kastraci kocoura ve výši 250,- Kč

c) finanční dar bude žadateli poskytnut pro maximálně dvě zvířata ročně, nerozhodne-li rada města Humpolec jinak.

d) v případě, že bude kastrace provedena veterinářem za nižší cenu, než je výše finančního daru, bude finanční dar vyplacen pouze do výše ceny zákroku.

e) finanční dar bude žadatelům poskytován maximálně do výše vyčerpání schváleného objemu finančních prostředků určených pro příslušný kalendářní rok, nerozhodne-li rada města Humpolec jinak.

Zdroj: město Humpolec

Technické služby v Humpolci se podle jednatele Antonína Vincence zabývají hlavně odchytem toulavých psů. „Kočky nechytáme. Nejsme k tomu vybavení. Kočku nelze chytit stejně jako psa. K tomu je potřeba speciální síť a tu nemáme,“ poznamenal.

Problém s kolonií zdivočelých koček, které se nekontrolovatelně množí, má například Žďár nad Sázavou. Tam to řeší pravidelnou kastrací, kterou zajišťují veterináři ve spolupráci s městskými strážníky. Výdaje vzalo na svá bedra město. Havlíčkobrodský kočičí útulek Mikeš spustil kastrační program kromě Brodu i v Pelhřimově.

Podle Eurostatu žije v České republice 28,5 tisíc toulavých koček a počty rostou. Odborníci městům zavádět kastrační programy doporučují.