Za kolik by město Spolkový dům odkoupilo, zatím není jasné. „O ceně hovořit zatím nemůžeme, protože o ní stále jednáme se současnými majiteli. Ke konci roku se nám ozvali, že už nemají zájem to provozovat,“ podotkl Kratochvíl. A dodal, že objekt bude po odkupu provozuschopný, přestože si do budoucna vyžádá opravy. „Není tam něco, co by bránilo provozu. Ale pro rozvoj rekonstrukce potřeba budou,“ vysvětlil starosta.