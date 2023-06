Zaparkovat v centru Humpolce ve všední den dopoledne i odpoledne není snadné, zjistil Deník. Volná místa nejsou. Potvrzuje to Lubomír Vacek, který zaparkoval na Horním náměstí. „Chci mít blízko k autu. Možná se to někomu nelíbí, ale nová parkoviště v Humpolci nejsou. Ve městě už není k hnutí, zvlášť, když se u nás za parkování neplatí. To si pak každý dělá co chce,“ řekl Deníku.