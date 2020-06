Konec kličkování centrem Humpolce. Obchvat města dostává jasnější obrysy

Po deseti letech dohadů a úvah to vypadá, že by se Humpolečtí mohli dočkat obchvatu města. Zatím je to sice na samém začátku, ale pokud vše dobře půjde, do čtyř let by se mohlo začít stavět.

Ilustrační foto. | Foto: Archiv Deníku

Město Humpolec teď musí zajistit výkup pozemků. „Zatím je to v počáteční fázi, kdy jsme se dohodli s Krajem Vysočina na smlouvě o společném postupu. Tu by mělo krajské zastupitelstvo schvalovat na červnovém zasedání,“ prozradil starosta Humpolce Karel Kratochvíl. Obchvat by měl vést od pelhřimovské výpadovky pod dálnicí D1 severozápadní trasou až přes Čejov. „Je to omezené dálnicí a mimoúrovňovými křižovatkami. Realizace nebude vůbec jednoduchá,“ podotkl náměstek hejtmana Kraje Vysočina Vladimír Novotný. Stavět se může za tři roky Kdy by se mohlo začít stavět, zatím starosta nechce slibovat. „Musí tomu předcházet vyhledávací studie, dokumentace k územnímu řízení, výkupy, projekt a spousta dalších úkonů. Kdyby šlo vše hladce, mohlo by se začít tak za tři čtyři roky,“ odhadl Kratochvíl. Úvahy o obchvatu Humpolce sahají minimálně deset let nazpátek. „S rozvojem města je na místní infrastrukturu kladena čím dál vyšší zátěž, ať už se jedná o tranzit či logistiku podniků například na Pražské ulici. Po obchvatu volá i dopravní studie, kterou si město nechalo před rokem vypracovat,“ dodal Kratochvíl. Humpolecký Žabák chce v sobotu zahájit sezonu. Bez divoké řeky Přečíst článek ›

