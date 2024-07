Město Humpolec, jak řekl naposledy Deníku starosta Petr Machek, ze stavby velkou radost nemělo. Okružní křižovatku u Vystrkova stavěla pro soukromého investora společnost Eurovia. Výstavba obyvatelům Humpolce zkomplikovala dopravní obslužnost a zhustila dopravu na Okružní.

Starosta Vystrkova Pavel Nedvěd zatím neví, co od nové křižovatky a následně i průmyslové zóny čekat. „Ukáže to čas. Ale už teď vidím, jako velké mínus dopravní zátěž a nadměrný hluk. To pocítí hlavně obyvatelé zadního Vystrkova,“ prohlásil. Co se týče výhod, pak možná nabídka pracovních míst přímo v obci. „Ale my u nás nemáme nezaměstnané,“ dodal.

O areálu ve Vystrkově se mluví už asi pět let. Soukromý investor CSPPark Humpolec se sídlem v Praze informuje na svém webu, že má zájem v průmyslové zóně o rozloze skoro třicet tisíc metrů čtverečních nabídnout prostor asi pro čtyři haly. To by znamenalo práci pro stovky lidí.

Milan Prokop bydlí na kraji Humpolce a v novém kruhovém objezdu vidí výhodu. „Zdá se mi lepší než klasická křižovatka, je určitě přehlednější a bezpečnější,“ prohlásil. Další průmyslovou zónu ale považuje za zbytečnost.

Řidiči si od jedné velké uzavírky oddechli, ale další ještě trvají. Zhruba za týden skončí práce na rekonstrukci silnice II/129 na ulici Okružní v lokalitě od společnosti VODAK po okružní křižovatku ve směru na Pelhřimov. „Stavba se uskuteční za úplné uzavírky na čtyři etapy tak, aby byl zajištěn přístup do všech areálů. Oprava by měla být dokončena do 15. července,“ říká Marie Beňová z tiskového oddělení Kraje Vysočina.

Jakmile skončí práce na Okružní, začne oprava silnice II/347 v úseku od konce Čejova k Dusilovskému rybníku. Práce potrvají přibližně dva měsíce. Na seznamu jsou i opravy místních komunikací. Od 15. dubna do 31. října trvá úplná rekonstrukce ulice Mánesova. „Jedná se o investici v hodnotě 16,7 milionu korun bez daně. Po dobu prací je ulice Mánesova uzavřena,“ upozornil mluvčí radnice Jiří Aujezdský.

Od 22. dubna je uzavřený vnitroblok v ulici Na Skalce, kde probíhá revitalizace lokality před mateřskou školou a u bytových domů. Dále je v plánu oprava vozovky v ulici Hálkova u prodejny Protect. Termín zahájení prací je odhadován na srpen.