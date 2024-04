Už za pár dnů začne velká proměna ulice Mánesova v Humpolci. Práce začnou patnáctého dubna, skončí závěrem října. Přibudou parkovací místa, úpravy zvýší bezpečnost jízdy aut, cyklistů i cestu chodců. Řidiči projedou ulicí maximálně třicetikilometrovou rychlostí.

Mánesova ulice v Humpolci | Foto: Deník/Štěpánka Saadouni

Mánesova se tak přidá k několika dalším ulicím v Humpolci, kde se auta pohybují velmi zvolna. „Město Humpolec předalo staveniště dvanáctého dubna,“ upřesnil mluvčí humpolecké radnice Jiří Aujezdský. Za opravy ulice město zaplatí přes 16 milionů korun.

Jakákoliv změna bude lepší než to, co momentálně je. Ulice Mánesova v Humpolci má historickou minulost, která se podepsala na jejím vzhledu. Ten ale podle obyvatel ulice už moderním požadavkům nevyhovuje. Proměnu ulice Mánesova si přejí i dvě rodiny, Urbánkovi a Trnkovi, kteří v ulici přímo bydlí. Okna ložnice mají do ulice. Stěžují si na hluk od rychle projíždějících aut. V ulici se špatně parkuje a Mánesova je podle nich jedním slovem strašná. S plánovanými úpravami, které tu humpolecká radnice připravuje, souhlasí a snížení rychlosti vítají.

Proměny Mánesovy ulice město naplánovalo již loni. „Na základě diskuse, která probíhala mezi členy Komise pro rozvoj města, dopravním inspektorátem a odborem dopravy, byl pro tuto ulici zvolen dopravní režim Zóna 30. Jedná se o zónu s nejvyšší dovolenou rychlostí 30 kilometrů za hodinu. To vede ke zvýšení bezpečnosti provozu i pro pěší a cyklisty. Dále se tímto řešením zlepší rozhledové poměry křižovatek a bude zde tedy možné umístit větší množství parkovacích míst, která v této ulici zatím nejsou vůbec žádná,“ uvedl starosta Petr Machek.

Samostatné téma je parkování. Současný stav, kdy řidiči parkují v ulici různým způsobem, je stav, který legální parkování vůbec neumožňuje.

Dlažba v Mánesově ulici, které lidé často říkají kočičí hlavy, ale v ulici zůstane. Názory na zachování dlažby nebo výměnu za asfalt se různí, ale výsledné rozhodnutí padlo na zachování kamenné dlažby s výrazně větší trvanlivostí a lepšími vsakovacími vlastnostmi