Výhrady ke koupi však má opoziční zastupitel Petr Machek. Na zastupitelstvu dokonce hlasoval proti. „Jsem pro to, aby město budovu vlastnilo. Má pro nás význam. Zároveň však vidím velké ale. Nechtěl jsem to koupit za každou cenu. Nemyslím si, že je dostatečně zdůvodněná. Za mě je to nejasné,“ zkritizoval Machek.