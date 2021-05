Ke stému výročí nadělili tamní pracovníci knihovně dárek v podobě jejího přejmenování. Teď už bývalá Městská knihovna v Humpolci nese název Knihovna Jiřiny Zábranové. „Jiřina Zábranová byla obdivuhodná žena s těžkým životem. Jsem ráda, že humpolecká knihovna nese nově jméno této inspirativní osobnosti,“ pochvalovala si Veronika Martinů z Humpolce.

Řeč je o učitelce, političce, knihovnické inspektorce a mimo jiné i o národní socialistce, kterou nespravedlivě odsoudili ve vykonstruovaném procesu ke třiceti letům žaláře. „Jiřina Zábranová v knihovně vypomáhala prvnímu knihovníkovi pedagogovi Vincenci Kamešovi a později knihovnu i sama vedla. Knihovnu a čtenáře podporovala zejména v nelehké době protektorátu,“ doplnila vedoucí knihovny Ludmila Trnková.

Slavit v pátek mohou i čtenáři knihovny a další milovníci knih. Knihovna totiž nabízí vytvoření čtenářského účtu pro nově příchozí čtenáře na dvanáct měsíců zcela zdarma. „Navíc se uskuteční amnestie pro zapomnětlivé čtenáře a každý příchozí dostane malý upomínkový dárek,“ prozradila knihovnice Zdeňka Komrsová.

Ke stému výročí připravili knihovníci pestrý program. Už od ledna se mohou čtenáři seznamovat s historií knihovny pomocí online příspěvků a článků. Zájemci se teď navíc mohou hlásit do literární soutěže Knihovna jako ostrov, která je rozdělena do tří věkových kategorií. Malí i velcí umělci tak mohou do 20. září poslat krátkou povídku, jejíž děj by se měl odehrávat v knihovně nebo s ní být spojen.

Bohužel, současná epidemická situace neumožňuje setkávání se více osob. O narozeninový dort ale v knihovně nepřijdou. „Humpoleckou knihovnu navštěvuji od dětství. Dnes si chodím půjčovat knížky i se svou malou dcerkou. Proto bych knihovně popřála, aby i nadále měla regály plné zajímavých knížek, ze kterých si my, čtenáři, budeme s nadšením vybírat,“ řekla Michaela Palánová z Jiřic.

Knihovna bude s oslavami pokračovat i na podzim. Naplánovaná je série přednášek a workshopů, které budou doplněné výstavou. „Projekt s názvem Letem knihovnickým světem čtenáře seznámí s knihovnictvím, zajímavostmi z historie knihy a písma,“ lákala čtenáře Trnková.