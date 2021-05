Motivovat zubaře, pediatry, praktiky a ortopedy na působení v Humpolci formou nabídky zvýhodněných pronájmů městských prostor, vybudovat přechod pro chodce v Rozkoši, zvýšit podíl zeleně v centru města nebo vybudovat novou autobusovou zastávku.

Mateřská škola. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Gabriela Jägerová

To je jen drobný výčet projektů či úkolů, které chtějí zástupci humpolecké radnice v následujícím období realizovat. Kam má ale město směřovat a na jaké oblasti se má do budoucna zaměřit? To jsou otázky, na které hledá odpovědi nový Strategický plán rozvoje města Humpolce na období 2021 až 2030.