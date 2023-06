Až do 1. srpna se ještě mohou hlásit uchazeči o pozici architekta města Humpolec na Pelhřimovsku. Podle starostky Aleny Štěrbové potřebuje město odborníka se znalostmi architektury a urbanizmu. „Výběrové řízení zatím není uzavřené, takže zatím nesdělujeme podrobnosti,“ dodala.

Humpolec chce mít do budoucna novou a lepší tvář s pomocí městského architekta. | Foto: Deník/Štěpánka Saadouni

V současnosti má Humpolec komisi pro architekturu a urbanismus. Ta má za úkol posuzování stavebních záměrů soukromníků, je také poradním orgánem města v oblasti rozvoje města a investic. Jenže komise není tak flexibilní, jak by radnice potřebovala.

Město Humpolec navíc chystá nový územní plán, proto podle starostky uvítá externího odborného konzultanta, městského architekta, který má začít pracovat pro město na podzim. „Jeho hlavní náplní bude běžná konzultační a poradenská činnost, která se zpravidla týká stavebního úřadu, některých komisí či odborů, jejichž náplň se dotýká urbanismu, architektury, životního prostředí, památkové péče, ale také například dopravy,“ uvedl místostarosta Petr Machek.

Podle humpoleckého zastupitele Zdeňka Mikuláška je třeba zvážit pečlivě výhody a nevýhody. „Město má komisi pro architekturu, ale ta se sejde jednou za čas. Takže architekt je potřebný. Ale je nutné dobře vybrat vhodného kandidáta. Všechno je o lidech. Architekt může být pro město vítaná pomoc i přítěž,“ konstatoval Mikulášek.

Podle názoru Davida Čepla z Humpolce město architekta potřebuje. „Architekt by byl určitě lepší, než městská komise,“ poznamenal.

Zkušenosti s prací městského architekta má podobně velké město Chotěboř na Havlíčkobrodsku. To se ale po podzimních komunálních volbách se svým architektem rozešlo. „Pro město, jako je Chotěboř, je to zbytečný přepych, který si nemůžeme dovolit. I mnohem větší města architekta nemají,“ vysvětlil starosta Chotěboře Ondřej Kozub. Pozice městského architekta bylo od samého počátku v Chotěboři kontroverzní. Pro architekta bylo uskupení Pojďme to změnit. Konzervativci to označili za vyhazování peněz.