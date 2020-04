„Rezidence Humpolec je prvním PPP sociálním projektem na území Kraje Vysočina. PPP projekt znamená, že nové zařízení sice postaví komerční partner za své peníze a bude jej po dobu pětadvaceti let provozovat, objekt bude ale patřit kraji,“ upřesnila mluvčí kraje Jitka Svatošová.

S kapacitou 203 lůžek bude domov patřit k největším sociálním zařízením na Vysočině. Už začátkem roku 2022 by mělo nahradit stávající krajské zařízení se srovnatelnou kapacitou lůžek umístěné v humpolecké Lužické ulici. „Předpokládáme, že do konce příštího roku bude postaveno. Senioři by se podle dosud platných harmonogramů měli do nového domova začít stěhovat začátkem roku 2022,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný.

Podle něj bylo navíc ve středu 22. dubna předáno staveniště. „Nové zařízení bude sloužit klientům krajského Domova důchodců v Humpolci, který má aktuálně kolem 180 klientů. Funguje na dvou adresách, v ulicích Máchova a Lužická. Nový areál vznikne v Lužické ulici, původní nevyhovující objekt, který je nyní vyklizen, bude stržen. Objekt domova Máchova bude fungovat jako jediná adresa domova až do dokončení projektu, poté se klienti přestěhují na novou adresu a kraj bude rozhodovat, co se zbytným objektem,“ doplnil Pavel Franěk.