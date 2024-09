Dvě dívky prochází chmelnicí a jedna z nich ukazuje na šištice, které před nimi leží na zemi. „Nech to ležet, vždyť nevíš, jaký druh to je,“ připomene jí druhá. A jdou dál. Na experimentální chmelnici roste totiž celkem šest druhů a mimo jiné se sleduje, jakému se bude nejvíc dařit. Celkem bylo loni v květnu vysazeno 144 rostlin a pak se muselo skoro rok a půl čekat.

Celkově nyní panuje s první sklizní spokojenost. „Na to, že je to první rok, je ta úroda velmi pěkná. A za dva, tři roky bude ještě lepší,“ usmívá se Radek Tulis, mluvčí Rodinného pivovaru Bernard. Právě ten už roky vaří na podzim sezónní speciál, který se pyšní přívlastkem pivo s chmelem z Vysočiny. Dříve ho pěstoval na zahradě vrchní sládek Josef Vávra, nebylo ho ale dostatečné množství, a tak loni na jaře vznikla na svahu nad Humpolcem malá chmelnice.

Rostliny se pnou do výšky zhruba šesti metrů. Nejdříve se musí i s drátem u země ustřihnout, pak se za ně trhne a letí k zemi. Naplní se s nimi koš a míří na plachtu, kde se ručně oddělují šištice od stonků. „Už jsem jednou byl, to bylo u pana Vávry doma. Je to titěrná práce, jsme jak Popelky. I když je to náročné, děvčata dělají zábavu a baví mě to,“ hodnotí práci Josef Boček.

Zatímco dříve byly chmelové brigády běžné, dnešní studenti mají celkem unikátní zkušenost. „Je to pro mě nové, dělám to poprvé, ale všechno se dá naučit. Chtěl jsem to zkusit, a docela mě to baví,“ líčí Filip Kubát. Pak dodává, že má chuť na pivo, ale jelikož mu ještě nebylo osmnáct let, může si dát jen nealko.

Devítku studentů vybral mistr odborného výcviku Dominik Povolný. „Vybral jsem devět chlapců, aby to lépe ubývalo, ale měly to být asi spíš dívky. Je to taková docela piplačka, příště vybereme holky. Kluci to sice zvládají dobře, ale občas u toho brblají,“ směje se. Celkově je v chmelnici veselá nálada, které pomáhá i prosluněné dopoledne.

Vysočina novým Žateckem?

Po otrhání bude potřeba chmel osušit a následně z něj co nejrychleji uvařit pivo, hrozí totiž oxidace. „V nejbližších týdnech bude použitý pro vaření, pivo pak nějaký čas leží. Předpokládáme, že na přelomu roku by mohlo být v nabídce,“ odhaduje Tulis.

Kolik piva z chmele bude, není zatím jasné. Vávra odhaduje, že to bude jedna, možná dvě várky. „Na várku dáváme 450 gramů chmele na hektolitr. Jedna várka má asi 350 hektolitrů,“ dodal s tím, že přesnější odhad bude poté, co v pivovaru usušený chmel zváží, tedy za tři až čtyři týdny.

Vysočina by mohla být v souvislosti s klimatickými změnami pro chmel vhodnou oblastí, bývá na ní dostatek vody. Za několik desítek let by mohl být kraj na pomezí Čech a Moravy novým Žateckem. Tam mimochodem chtěl pivovar původně koupit chmelnici, ale majitelé je nechtějí prodávat. „Nedivím se tomu, je to zajímavá komodita a vždy se říkalo, že chmel je naše zlato, to bude platit i nadále,“ vysvětluje Vávra, proč vznikla chmelnice nad Humpolcem.

Nyní ale žádné velké rozšiřování v plánu není. „Není to jen o vysazení a vybudování štoků, ale i o technologii sklízení, která je obrovsky nákladná, není jednoduché něco takového pořídit,“ ví Tulis. Při výrazně větších plochách by zkrátka už nebylo reálné sklidit vše ručně jako nyní.

Zajímavostí z chmelnice na Pelhřimovsku přitom je kapková závlaha, kterou rostliny mají. „Z kopce dolů teče voda přes každý řádek a žádná rostlina nezůstane na suchu. Myslím, že v dnešní době se ten chmel musí zavlažovat,“ usuzuje Petr Krejčí. Jaká je jeho pozice v pivovaru? „Jsem investiční manažer,“ rozesměje se. A vzápětí jde s kolegou strhávat chmel z drátů.