Podle obyvatel Humpolce je problematický především tamní park Stromovka. „Čím dál častěji jsou tam bezdomovci a jsou nepříjemní. Městskou policii bych tam uvítala,“ povzdechla si například Věra Sedláková, která chodí přes park do lékárny.

Problémy s bezdomovci a potřebnost městské policie odstartovaly diskusi i na sociální síti Humpolák. „V parku Stromovka jsem byla několikrát. Naprostá spokojenost. Ale teď,“ podivila se Irena Žáčková. Obyvatelé Humpolce si stěžují na to, že bezdomovci jsou opilí, na veřejnosti vykonávají potřebu a přidávají se k nim i party mladých výtržníků.

Potřebnost městských strážníků si starostka Humpolce Alena Štěrbová uvědomila i v situaci, kdy se radnice rozhodla omezit parkování aut v centru města. Ukázalo se, že řidiče nemá kdo zkontrolovat. „Strážníci v Humpolci by měli za úkol to, co nemůže ve městě dělat státní policie, protože řeší jinou závažnější trestnou činnost,“ vysvětlila starostka s tím, že státní policie například kontrolovat parkování ve městě nebude, stejně tak konat pochůzky v ulicích.

Podle starostky by městská policie neměla být jen strašák, ale hlavně veřejná služba. Strážníci se mohou zapojit i do různých preventivních akcí, jako například strážníci v nedalekém Havlíčkově Brodě. „ V případě zřízení městské policie je třeba zvážit i finanční náklady a rozhodnout po zralé úvaze,“ zdůraznila Štěrbová.

Podle Petra Doležala, vedoucího strážníka městské policie Chotěboř na Havlíčkobrodsku, je pro toho, kdo chce zřídit městskou policii, nejnáročnější stránka peněz. Materiální vybavení, koupě a provoz služebního auta, provoz služebny. „A hlavně personální otázka. Najít městské strážníky je problém v celé republice. Státní policie a armáda nabízí výhody, které městská policie nemá,“ vysvětlil Doležal. Například ve Světlé nad Sázavou stojí městská policie se čtyřmi strážníky město asi tři miliony korun ročně.

V současné době se v Humpolci už sešla zvláštní pracovní skupina, která zřízení městské policie připravuje. Tvoří ji zástupci města a všech politických stran a odborníci z okolních měst, kde již městskou polici mají. „Chceme, aby panovala na radnici pokud možno shoda. Kontaktovali jsme města jako je Světlá nad Sázavou, Chotěboř a Telč, kde městské strážníky mají, abychom znali nejen klady, ale i zápory,“ zdůraznila Štěrbová.

Například městský zastupitel Pavel Vrána by zřízení městské policie v Humpolci podpořil. Zastupitel Lubomír Kordovský je zatím na vážkách. „Potřebuji znát víc podrobností, co se týče nákladů a také širšího využití státní policie,“ řekl Deníku.

O zřízení městské policie uvažovali i v Pelhřimově. Náklady na činnost i problém personální byly podle starosty Ladislava Meda důvody, proč Pelhřimov zatím městskou policii nechce. „Rozhodli jsme se posílit přestupkovou agendu o další zaměstnance, kteří budou mít za úkol dohlížet na veřejný pořádek. Mít městskou policii není jen tak. Hlavně najít včas potřebný počet strážníků,“ upřesnil starosta Med.

Strážníci v Humpolci by měli být zatím dva. „Byli bychom rádi, kdyby nepocházeli přímo z Humpolce a měli zkušenost buď od státní policie nebo jiné městské policie, aby nemuseli hned na začátku absolvovat dlouhé kurzy a školení,“ dodala starostka Štěrbová.

Kde městskou policii zrušili

V Bystřici nad Pernštejnem na Žďársku byla dřív městská policie. Byl zrušena v roce 1996 po čtyřech letech. „Náklady na provoz byly neadekvátní její prospěšnosti,“ sdělil Deníku bývalý starosta Karel Pačiska. Finanční náklady na devět strážníků, auto, uniformy, mzdy, školení, zbraně, a kurzy vyšly asi na pět milionů korun. Místo městské policie dnes ostrahu obecního majetku zajišťuje bezpečnostní agentura, která z pověření radnice spolupracuje se státní policií a podle současného starosty Martina Horáka se to vyplatí.

Zdroj: Město Bystřice nad Pernštejnem